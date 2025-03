20. Jubiläum: Jonas Brothers kündigen große US-Tournee an

Nach 20 Jahren im Musikgeschäft feiern die Jonas Brothers ihr beeindruckendes Karrierejubiläum mit einer großen Tournee durch Nordamerika. Das berichtet unter anderem Just Jared. Unter dem Titel "JONAS20: Living the Dream Tour" treten Nick Jonas (32), Joe Jonas (35) und Kevin Jonas (37) in über 40 Städten auf, beginnend am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey. Mit dabei sind hochkarätige Gäste: Elektromusiker Marshmello wird die zehn Stadionkonzerte begleiten, während die Bands The All-American Rejects und Boys Like Girls in ausgewählten Städten auftreten. Die Tour endet Ende November und soll spezielle Sets aus jeder Phase ihrer Karriere enthalten, einschließlich der Solo-Projekte von Joe, Nick und Joes Band DNCE.

Die Band zeigte sich laut dem Magazin in einem Statement begeistert: "Unsere Fans waren in jedem Kapitel an unserer Seite, und diese Tour ist unsere Art, sie zu ehren." Neben der Musik können Fans auch VIP-Erlebnisse buchen, die von exklusiven Pre-Show-Lounges bis zu personalisierten Geschenken reichen. So haben Fans die Gelegenheit, diese Jubiläumstour zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Tickets für die Tour sind ab dem 28. März regulär im Verkauf, wobei ein spezielles Vorverkaufsangebot bereits zwei Tage vorher startet.

Die Jonas Brothers haben seit ihrem Durchbruch in den 2000er-Jahren eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Von ihren Anfängen auf Disney Channel bis hin zu ihrer Comeback-Tour im Jahr 2019 – das Trio begeistert mit ihrer einzigartigen Kombination aus Pop und Rock. Erst kürzlich erinnerten sie bei einem Konzert an ihre "Camp Rock"-Zeit. Privat sorgt das Familienleben ebenfalls oft für Schlagzeilen: Alle drei sind inzwischen stolze Familienväter. Mit ihrer neuen Tour feiern sie nicht nur musikalische Erfolge, sondern auch zwei Jahrzehnte voller gemeinsamer Erinnerungen und Meilensteine.

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

Getty Images Jonas Brothers im November 2022

