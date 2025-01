Jonas Brothers begeisterten Fans mit altem "Camp Rock"-Song

Die Jonas Brothers versetzen ihre Fans zurück in alte Zeiten. An Silvester trat die Band aus den drei Brüdern Nick (32), Joe (35) und Kevin Jonas (37) am Times Square in New York City auf. Kurz nach Mitternacht begrüßten sie das neue Jahr mit einer besonderen Zeitreise – denn als Erstes performten sie den Hit "Play My Music" aus dem Film "Camp Rock" von 2008. Der Moment wurde vom Veranstalter des riesigen Neujahrsfests in einem Video festgehalten und auf TikTok geteilt. Zu sehen ist auch, dass die Fans von einer begeisterten Welle der Nostalgie erfasst wurden: Sie sangen den Song lauthals mit und tanzten ausgelassen.

Dank "Camp Rock" feierten die Jonas Brothers Ende der 2000er ihren großen Durchbruch. Vor der Kamera des Disney-Films standen sie damals zusammen mit Demi Lovato (32), die die Hauptrolle spielte. Auch wenn die drei Jungs mittlerweile ebenfalls als Solokünstler erfolgreich sind, so kommen sie doch immer mal wieder auf der Bühne zusammen. 2024 sollte es auf große Europa-Tour gehen, nachdem sie bereits mehrere Konzerte in den USA gespielt hatten. Allerdings mussten die Fans sich länger gedulden als geplant, denn im April mussten die Konzerttermine sehr zum Ärger der Ticketinhaber um einige Monate verschoben werden. Aber schon 2025 gibt es die nächste Gelegenheit, das Trio live zu sehen: Sie feiern ihr 20. Jubiläum mit einer neuen Tour.

Neben der Musik war für Joe, Nick und Kevin auch das private Glück sehr wichtig. Der älteste der drei, Kevin, feierte im Dezember vergangenen Jahres mit seiner Frau Danielle (38) bereits seinen 15. Hochzeitstag. Ihre Liebe krönten die beiden zudem mit ihren zwei Töchtern. Nick, der jüngste Bruder, ist ebenfalls schon unter der Haube: 2018 ehelichte er die indische Schauspielerin Priyanka Chopra (42). Zusammen begrüßte das Paar 2022 ihr Töchterchen Malti auf der Welt. Auch Joe ist stolzer Papa zweier Töchter. Allerdings war die Ehe mit der Mutter seiner Kinder, Game of Thrones-Star Sophie Turner (28), nicht für die Ewigkeit bestimmt. Die beiden trennten sich 2023 und im September des darauffolgenden Jahres wurde die Scheidung rechtskräftig.

Nick, Joe und Kevin Jonas, Band-Mitglieder

Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

