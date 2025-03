Davina McCall dementiert Heiratsgerüchte mit Michael Douglas

Davina McCall, die als TV-Ikone in Großbritannien bekannt ist, hat die Gerüchte über eine anstehende Hochzeit mit ihrem Partner Michael Douglas dementiert. In ihrem Podcast "Making the Cut" stellte die 57-Jährige in einer humorvollen Diskussion mit dem Hairstylisten klar: "Wir heiraten übrigens nicht, für alle, die das denken." Sie und Michael sind seit 2019 ein Paar und der Stylist war an ihrer Seite, als Davina im vergangenen November eine Operation zur Entfernung eines gutartigen Hirntumors überstand. Diese enge Verbundenheit hatte Spekulationen über eine baldige Eheschließung des Paares ausgelöst.

Michael sprach im Podcast offen über die Herausforderungen, das perfekte Geschenk für Davina zu finden. Während er scherzte, eine Miniatur-3D-Figur von ihnen beiden als Geschenk zu erwägen, betonte Davina lieber ihre Vorliebe für gemeinsame Erlebnisse: "Tickets zu irgendetwas mit dir, das liebe ich." Über die Frage der Ehe äußerte sich Michael bereits zuvor gegenüber dem Magazin Closer: "Wir sprechen oft darüber, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir es tun sollen. Es gibt etwas Schönes daran, unabhängige Menschen zu sein."

Kennengelernt hatten sich Davina und Michael vor vielen Jahren, als er für sie bei der Produktion der britischen Version von Big Brother als Hairstylist arbeitete. Damals waren beide noch in anderen Beziehungen, doch die Freundschaft blieb bestehen, bis sie schließlich ihre Gefühle füreinander entdeckten. Seitdem sind fünf Jahre vergangen, und auch wenn sie den Großteil ihrer Beziehung privat halten, geben sie immer wieder Einblicke in ihr Leben. Zu Weihnachten 2022 zog Michael bei Davina, die drei Kinder aus ihrer 17-jährigen Ehe mit Matthew Robertson hat, ein. Gemeinsam verbrachten sie die Feiertage mit ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / davinamccall Davina McCall im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Davina und Michael irgendwann doch noch heiraten werden? Bestimmt, sie passen perfekt zusammen. Nein, sie scheinen es nicht zu wollen. Ergebnis anzeigen