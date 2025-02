Kontrollverlust: Davina McCall war wütend über Hirntumor

Die britische Moderatorin Davina McCall hat offen darüber gesprochen, wie sie mit der Diagnose eines gutartigen Hirntumors im vergangenen Jahr umging. Nach einem routinemäßigen Gesundheits-Check, der im Rahmen ihrer Arbeit zur Aufklärung über die Wechseljahre angeboten wurde, entdeckten Ärzte einen sogenannten kolloiden Zysten-Tumor in ihrem Gehirn. Davina musste sich einer Operation unterziehen und verbrachte danach einige Zeit auf der Intensivstation, bevor sie zu Hause weiter genesen konnte – unterstützt von ihrem Partner, dem Promi-Friseur Michael Douglas. In ihrem Podcast "Begin Again" schilderte Davina, wie diese Erfahrung sie emotional belastet hat: "Ich hatte das Gefühl, dass dieses Ding die Kontrolle über mich übernommen hatte, und ich war so wütend darüber. Ich konnte es nicht loslassen. Wie kannst du es wagen, mein tägliches Leben so zu kontrollieren und mir jeden Tag das Gefühl zu geben, dass ich in Gefahr bin?"

Davina erklärte weiter, dass trotz der Bezeichnung "gutartig", der Tumor ihr Leben in Gefahr gebracht habe. Ärzte hatten sie darüber informiert, dass solche Tumore in seltenen Fällen plötzliche Todesfälle verursachen können. "Viele denken, ein gutartiger Tumor sei harmlos, aber sie vergessen, dass auch eine solche Diagnose potenziell lebensbedrohlich sein kann", so die Moderatorin. Mit Humor versuchte sie jedoch, ihre Angst zu bewältigen, und gab dem Tumor den Namen "Jeffrey", um den Schrecken etwas zu entschärfen und feierte sogar eine Art kleinen Geburtstag für ihn, um ihren Freunden zu zeigen, dass sie keine Mitleidsbekundungen möchte. Darüber hinaus sprach sie offen über schwierige Gespräche, die sie vor ihrer Operation geführt hatte, darunter Vorkehrungen für den Ernstfall, wie das Aktualisieren ihres Testaments und das Schreiben von Abschiedsbriefen an ihre Kinder.

Davina, die sich seit Jahren für wichtige Themen wie Frauengesundheit einsetzt, sieht in der Erfahrung trotz allem eine Art Wendepunkt. Sie verriet, dass sie durch diese Herausforderung viel über sich selbst gelernt habe und die Erkrankung in der Zukunft möglicherweise als "einen der größten Segen meines Lebens" betrachten wird. Davina, die stets für ihre Offenheit bekannt ist, nutzt ihre Plattform weiterhin, um über Gesundheitsthemen zu informieren und anderen Menschen Mut zu machen, ohne dabei den Humor zu verlieren. Schon kurz nach der OP sorgte sie damals für eine große Überraschung als sie bei The Masked Singer auftrat.

Getty Images Davina McCall, September 2023

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas im September 2024

