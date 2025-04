Nach Hirn-OP: Davina McCalls Tumor ist vollständig geheilt

Davina McCall kann endlich aufatmen: In einem emotionalen Instagram-Video, das sie gemeinsam mit ihrem Partner, Starfriseur Michael Douglas, teilt, erklärt die frühere UK-Big Brother-Moderatorin, dass ihre letzte MRT-Untersuchung ergeben habe, dass der gutartige Tumor vollständig entfernt wurde und nicht zurückkehren wird. "Ich bin so dankbar, vor allem, weil ich weiß, dass viele Menschen inoperable Tumore haben, und ich weiß, dass ich das Glück habe, einen Schlussstrich ziehen zu können und mein Leben weiterzuleben, während so viele Menschen das nicht können", betont die Britin.

Die Diagnose der Kolloidzyste – ein gutartiger Hirntumor – hatte die 57-Jährige nach einer Routineuntersuchung ihrer Menopausen-Vorsorge erhalten. Schnell war klar gewesen, dass sie operiert werden müsse. Zu Beginn war die TV-Bekanntheit überwältigt von den Risiken und Herausforderungen, die der Eingriff mit sich brachte, entschied sich jedoch nach Konsultationen mit mehreren Neurochirurgen zur Entfernung des Tumors. Rückblickend bezeichnete sie den Eingriff als "die härteste Sache, die ich je durchgemacht habe". In der Zeit vor dem Eingriff entwickelte sie Strategien, um die Angst zu bewältigen – unter anderem gab sie ihrem Tumor den Spitznamen "Jeffrey" und veranstaltete symbolische "Partys", um das Schwere der Situation etwas aufzulockern.

Nach der erfolgreichen Operation fand Davina im Laufen eine neue Quelle der Lebensfreude. Sie erzählte in einem Interview mit The Telegraph, dass das Laufen ihr nicht nur half, sich körperlich zu erholen, sondern auch mentale Stärke zurückzugewinnen. "Es gibt viele Momente, in denen ich beim Laufen vor Freude weine", teilte Davina mit und bezeichnete diese Erfahrung als "euphorisches Laufen". Ob bei Regen oder Sonnenschein, die TV-Moderatorin lief so oft es ihr möglich war, um wieder in ihr gewohntes Leben zurückzufinden. Doch nicht nur das Laufen brachte ihr Kraft. Auch die Unterstützung von Freunden und ihrer Familie, insbesondere von ihrem Partner Michael, spielte eine entscheidende Rolle auf ihrem Weg der Genesung.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinamccall Davina McCall und Michael Douglas

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Davina so offen über ihre Krankheitsreise spricht? Mir wäre das zu privat. Super, dass sie darüber aufklärt! Ergebnis anzeigen