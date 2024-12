Davina McCall fühlt sich nach Hirntumor-Überwindung wie neu

Davina McCall (57) unterzog sich im vergangenen November einer lebensnotwendigen Operation. Der Moderatorin wurde ein gutartiger Tumor entfernt, der sich in ihrem Gehirn befand. Dass dieser entdeckt und erfolgreich entnommen werden konnte, fühlt sich für sie an, als hätte sie die Möglichkeit zu einem Neuanfang bekommen, wie sie in einem Video auf Instagram betont. "Ich fühle mich, als hätte ich von Neuem begonnen, ich meine, auf die seltsamste Weise, denke ich, weil ich ein positives Ergebnis hatte. Es ist, als ob man eine zweite Chance im Leben bekäme. Es fühlt sich erstaunlich an, fast so, als hätte ich ein Geschenk bekommen", erklärt die ehemalige UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Ihre persönlichen Erfahrungen haben ihr Leben in ein neues Licht gerückt. So blickt Davina nun wohl auch anders auf die Ereignisse, die sich im Leben ereignen – wie beispielsweise Weihnachten. "Ich habe Weihnachten in der Vergangenheit als herausfordernd empfunden, und jetzt empfinde ich es nicht mehr als herausfordernd", erklärt sie und fügt aufmunternd hinzu: "Es gibt also immer die Möglichkeit für neue Anfänge ... immer."

Seit der Gehirnoperation und der Bewältigung des Tumors ist die 57-Jährige wieder guter Dinge. Nach ihrer erfolgreichen Genesung ging Davina sogleich wieder ihren Leidenschaften nach – ihrer Teilnahme an The Masked Singer-UK. Doch anders als sonst saß die Britin nicht in der Jury, sondern überraschte ihre Kollegen und das Publikum auf der Bühne mit einer Gesangseinlage. "Ich habe so viel gelernt und empfinde jetzt noch mehr Respekt für die Teilnehmer", gab sie im Anschluss an ihre Performance zu. Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Davina belegte den zweiten Platz.

Davina McCall, britische TV-Bekanntheit

Davina McCall, Moderatorin

