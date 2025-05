Davina McCall spricht über Neubeginn nach Hirntumor-OP

Davina McCall hat nach ihrer erfolgreichen Hirnoperation ihre Fans mit guten Neuigkeiten überrascht. Die britische Moderatorin präsentierte sich in einem figurbetonten Crop-Top und Shorts für das Magazin Women's Health und zeigte stolz ihren durchtrainierten Körper. Vor sechs Monaten war bei ihr ein seltenes kolloides Zystengeschwulst diagnostiziert worden, das in einer sechsstündigen Operation vollständig entfernt wurde. Im Interview für das Cover-Shooting sprach Davina über die tiefgreifenden Veränderungen, die diese Erfahrung in ihr Leben gebracht hat, und bezeichnete sie als "eine der großartigsten Erfahrungen" ihres Lebens.

Nach der abschließenden MRT-Untersuchung, die zeigte, dass der Tumor restlos entfernt wurde, teilte Davina gemeinsam mit ihrem Partner Michael Douglas eine Videobotschaft. Darin erklärte sie: "Wenn auch nur ein Rest übrig gewesen wäre, hätte er wieder wachsen können. Aber die Untersuchungen sind klar: Es ist alles raus." Sichtlich erleichtert und voller Dankbarkeit bedankte sie sich bei ihrem Behandlungsteam und den Menschen, die sie durch diese Zeit begleitet haben. Sie betonte, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und besonders ihres Partners geholfen habe. Gemeinsam präsentierten die beiden Fotos, die den Vorher-Nachher-Zustand ihres Gehirns zeigen.

Für die Moderatorin markiert diese Genesung den Start eines neuen Lebensabschnitts. Davina, die für ihre Energie und ihren Lebenswillen bekannt ist, sagte im Interview, sie habe das Erlebnis genutzt, um grundlegende Fragen zu stellen und sich selbst neu zu entdecken. Ihre Partnerschaft mit dem Promi-Friseur Michael Douglas scheint dabei eine enorme Stütze zu sein – gemeinsam meistern die beiden nicht nur Herausforderungen, sondern teilen auch ihre Freude über jede positive Wendung. Davina zeigte sich nicht nur voller Lebensfreude, sondern auch mit großer Empathie für andere Betroffene. Sie erinnerte daran, dass "gutartig" nicht automatisch "ungefährlich" bedeutet und hofft, ein Bewusstsein dafür schaffen zu können.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Getty Images Davina McCall und ihr Partner Michael Douglas

