Hirntumor: Davina McCall schrieb Abschiedsbriefe an Kinder

Davina McCall hat emotional über ihre Erfahrungen rund um eine lebensrettende Gehirnoperation im November 2024 gesprochen. Bei der britischen TV-Moderatorin wurde ein Tumor im Gehirn entdeckt, der schnell entfernt werden musste. In ihrem Podcast "Begin Again" erzählte Davina, dass sie im Vorfeld der Operation zutiefst erschüttert war und Vorbereitungen für den schlimmsten Fall traf. Dazu gehörte unter anderem das Verfassen persönlicher Briefe an ihre drei Kinder Holly, Tilly und Chester. "Ich wollte sicherstellen, dass sie alle einen Weg finden würden, weiterzumachen, wenn ich es nicht überlebe. Sie machen mich sehr stolz", verriet sie ehrlich.

Davina sprach auch über die emotionalen und praktischen Herausforderungen, die mit der Diagnose und der bevorstehenden Operation einhergingen. Obwohl der Tumor gutartig war, bestand das Risiko von Komplikationen wie Schlaganfällen oder Blutungen. Gemeinsam mit ihrem Partner Michael Douglas besprach sie Maßnahmen für den Fall, dass die OP nicht wie geplant verläuft. "Und ich ging tatsächlich und nahm mein Testament in Angriff und stellte sicher, dass es wasserdicht war. Ich sprach mit Michael über meine Wünsche", erklärte sie weiter und ergänzte, dass sie vor dem Eingriff Frieden geschlossen habe: "Ich sorgte dafür, dass ich, bevor ich vor der Operation einschlief, [Neurochirurg] Kevin [O'Neill] vertrauen konnte und das Ergebnis auf mich zukommen lassen konnte. Und ich habe es wirklich geschafft. Ich bin wirklich eingeschlafen und dachte: 'Alles wird gut, egal was passiert.'"

Mittlerweile geht es der TV-Bekanntheit wieder gut, und sie kann endlich wieder nach vorne schauen. In einem emotionalen Video auf Instagram sprach sie kürzlich über das Gefühl, eine zweite Chance im Leben erhalten zu haben. "Ich fühle mich, als hätte ich von Neuem begonnen", erzählte sie ihren Fans mit sichtbarer Erleichterung. Sie sei dankbar für dieses bemerkenswerte Geschenk und habe erkannt, wie wichtig es sei, das Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Davina betonte, die Diagnose habe ihr Leben in ein neues Licht gerückt.

Davina McCall und Michael Douglas im September 2024

Davina McCall, Moderatorin

