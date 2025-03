Laufen bringt Davina McCall nach Hirn-OP wieder Lebensfreude

Die britische TV-Moderatorin Davina McCall hat nach einer Hirnoperation wieder zurück ins Leben gefunden – und das Laufen hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Im November letzten Jahres unterzog sie sich einer Operation, um einen 14 Millimeter großen gutartigen Tumor entfernen zu lassen. Seitdem hat das Laufen ihr nicht nur geholfen, sich körperlich zu erholen, sondern auch ihre mentale Stärke zurückzugewinnen. "Es gibt viele Momente, in denen ich beim Laufen vor Freude weine", erzählte Davina in einem Interview mit The Telegraph und fügte hinzu: "Ich nenne es 'euphorisches Laufen'." Ob Regen oder Sonnenschein – die 57-Jährige läuft, wann immer es ihr möglich ist.

Nach der schwierigen Zeit der Genesung ist der erneute Einstieg in ihr geliebtes Hobby eine wichtige Etappe auf Davinas Weg zurück in die Normalität. "Ich habe mit einem flotten Spaziergang angefangen, aber als ich langsam wieder joggen konnte, fühlte ich, wie ich innerlich aufwachte – mein Gehirn, mein Körper – und als die Sonne herauskam, war es reine Freude", schilderte die Moderatorin weiter. Auch in den sozialen Medien hält sie ihre Fans regelmäßig über ihre Fortschritte auf dem Laufenden und hat offen über die Herausforderungen und Freuden der Genesung gesprochen.

Privat hat Davina in den letzten Jahren bereits schwere Verluste verkraften müssen, darunter den Tod ihrer Schwester Caroline im Jahr 2012 aufgrund von Krebs. Doch auch in schwierigen Zeiten bleibt sie optimistisch. In vergangenen Interviews teilte sie immer wieder, wie wichtig ihr Sport und Bewegung als Ventil für Körper und Seele sind. Freunde und Familie, darunter ihr Partner Michael, motivieren sie zusätzlich, auch beruflich wieder Fuß zu fassen. Mit dieser Unterstützung und ihrer neu gefundenen Lebensfreude geht Davina gestärkt in die Zukunft.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas im September 2024

