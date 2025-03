Das macht Davina McCall für ihren durchtrainierten Körper

Die britische Moderatorin Davina McCall hat ihre Fans nun mit Einblicken in ihre Fitnessroutine überrascht und dabei mit einem hartnäckigen Gerücht aufgeräumt: Die beeindruckend durchtrainierte TV-Persönlichkeit ist keine "Sportsüchtige". In einem Interview mit The Telegraph erklärte Davina, sie trainiere lediglich vier Mal pro Woche für jeweils 30 Minuten. "Die Leute denken, ich mache zwei Stunden, fünf Tage die Woche!", sagte sie und ergänzte lachend: "Es liegt daran, dass ich Schnipsel meiner kurzen Workouts poste und dann alle glauben, ich mache das ständig."

Dabei hat Davina längst gelernt, effizient zu trainieren. In ihren 30ern habe sie wesentlich mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht, wie sie verriet. Heute setze sie auf kurze, aber intensive Einheiten, die sich optimal in ihren vollen Tagesablauf integrieren lassen. Mit drei Kindern und vielen beruflichen Verpflichtungen bleibe nicht viel Zeit für ausgedehnte Workouts. Ihr Fitnessprogramm umfasst hauptsächlich Krafttraining in ihrem Heimstudio, wo sie mit Hanteln und Gewichten arbeitet. Ergänzt wird das Ganze durch wöchentliche Läufe, bei denen sie Intervalle und Sprints integriert, um ihre Ausdauer zu steigern.

Vor Kurzem ermutigte sie ihre Fans über Social Media, ins Fitnessstudio zu gehen, während sie sich selbst beim Training präsentierte. Dabei schrieb sie: "Das war MEGA... und es waren nur 20 Minuten!" Auch nach ihrer Hirnoperation im November, bei der ein Tumor erfolgreich entfernt wurde, blieb Davina motiviert, ihre Fitness nach und nach wieder aufzubauen. In ihrem Podcast "Begin Again" teilte sie ihre Erfahrungen mit und beschrieb ihr Gefühl, eine zweite Lebenschance bekommen zu haben. "Es fühlt sich wie ein Geschenk an", sagte sie in einer emotionalen Botschaft an ihre Fans.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Instagram / davinamccall Davina McCall, britische Reality-TV-Bekanntheit

