Nach HealthyMandy: Ihr Sohn musste auch in ein Krankenhaus

HealthyMandy (30) verbrachte die vergangenen Tage in einem Krankenhaus – und das während ihres Urlaubs in der Dominikanischen Republik. Jetzt, wo sich die Influencerin auf dem Weg der Besserung befindet, gibt es gleich die nächste schlechte Nachricht: Ihr kleiner Sohn musste ebenfalls in eine Klinik. FitnessOskar (34) berichtet in seiner Instagram-Story, dass der kleine Mann unter Magen-Darm-Beschwerden litt, die mit blutigem Stuhl einhergingen. Nach einer Blutuntersuchung konnten Bakterien in seinem Körper festgestellt werden, die nun mit einem Antibiotikum behandelt werden. Oskar betont, dass es dem Jungen den Umständen entsprechend gut gehe.

Eigentlich hat die kleine Familie geplant, in den nächsten Stunden die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Das geht allerdings nur unter einer Bedingung. "Wenn er in den nächsten drei Stunden weniger als dreimal Durchfall hat, dürfen wir zurück ins Hotel und morgen nach Hause fliegen", erklärt Oskar. Aktuell bekomme sein Sohn noch einiges an Medikamenten und Flüssigkeit über einen Zugang. "Gott sei Dank ist der Popps so stark wie seine Mama und sein Bruder", freut sich der besorgte Vater.

Auch um seine Frau musste sich Oskar in den vergangenen Tagen sorgen. Mandy meldete sich mit einem besorgniserregenden Update bei ihren Fans auf Social Media zu Wort. "Hier könnt ihr meine Lunge sehen. Es arbeitet nur noch der obere Teil, der Rest ist voller Flüssigkeit", schrieb die 30-Jährige zu einer Röntgenaufnahme ihrer Lunge und fügte hinzu: "Ich sage es euch ehrlich, die Nacht war die reinste Katastrophe. Ich hoffe sehr, dass sie das Antibiotikum heute auf Tabletten umstellen und dass wir entlassen werden."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn, 2025

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

