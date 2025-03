Flüssigkeit in der Lunge: HealthyMandy musste in die Klinik

HealthyMandy (30) macht derzeit eine schwere Zeit durch: Die Influencerin verbringt ihren eigentlich geplanten Familienurlaub in der Dominikanischen Republik im Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story postet sie nun eine Röntgenaufnahme ihrer Lunge. Dazu schreibt sie: "Hier könnt ihr meine Lunge sehen. Es arbeitet nur noch der obere Teil, der Rest ist voller Flüssigkeit." Kurz darauf meldet sich die Content Creatorin auch noch mal persönlich zu Wort. "Ich sage es euch ehrlich, die Nacht war die reinste Katastrophe. Ich hoffe sehr, dass sie das Antibiotikum heute auf Tabletten umstellen und dass wir entlassen werden." Derzeit bekomme sie das Antibiotikum noch per Infusion, wobei ihr der Zugang aber starke Schmerzen bereite.

Doch nicht nur die Infusion macht der Internet-Bekanntheit zu schaffen, auch die Hitze in ihrem Krankenzimmer sei kaum auszuhalten. Zwar gibt es eine Klimaanlage, doch die sei so stark, dass sie diese nicht benutzen kann: "Ich habe zu Oskar gesagt, ich kann nicht bei diesem Durchzug mit einer Lungenentzündung da liegen. Es ist megakalt gewesen." Zudem habe sie ihren Sohn mit im Zimmer, da sie diesen noch stillt und er daher bei ihr im Krankenhaus bleiben musste.

Das ist nicht das erste Mal, dass Mandy in diesem Jahr einen Gesundheitsschock verkraften muss: Erst vor rund zwei Wochen musste sie einen Krankenwagen rufen, weil ihr Sohn keine Luft mehr bekam. "Ich hatte immer Angst davor, dass so etwas passiert: Unser Sohn hat sich vorgestern verschluckt. [...] Wir haben sofort den Krankenwagen gerufen", berichtete sie auf Instagram. Beim Spielen sei ihr Sohn plötzlich in Tränen ausgebrochen und habe nicht mehr gut Luft bekommen: "Er hat einen ganz komischen Ton gemacht und ich habe ihn sofort hochgenommen und auf den Rücken geklopft."

HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn, 2025

HealthyMandy, Influencerin

