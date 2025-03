So dachte Christina Grass über "Prominent getrennt" mit Ex

In der kommenden Staffel von Prominent getrennt werden sich unter anderem Christina Grass (36) und ihr Ex-Partner Marco Cerullo (36) ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen. Nach fünf gemeinsamen Jahren gab das Bachelor in Paradise-Pärchen vergangenen Juli ihre Trennung bekannt. Im Interview mit VIP.de verrät Christina ehrlich, wie sie im ersten Moment über ihre Zusage zu diesem Format dachte. "Im Vorfeld habe ich gedacht, ich habe den Vertrag zur Hölle unterschrieben", gesteht sie.

Nach den Dreharbeiten kann sie ihren Fans jedoch versprechen: "Diese Staffel wird definitiv anders." Laut Christina werde dem Zuschauer dabei alles geboten – von Spannung über Emotionen und eine Menge Spaß. Die 36-Jährige sei selbst von vielen Dingen überrascht worden, "und das nicht zu knapp". Wenn sie ihre Zeit dort in wenigen Worten beschreiben müsse, würde sie es als "wild" und "verrückt" zusammenfassen. Neben ihrem Ex sei sie dort außerdem auch auf Menschen getroffen, die sie nach den Dreharbeiten nicht mehr wiedersehen wolle.

Für das Ex-Paar ist "Prominent getrennt" die erste gemeinsame Show-Teilnahme nach ihrem Liebes-Aus. Zuvor standen die beiden aber schon öfter gemeinsam vor der Kamera. Sie lernten sich nicht nur im TV kennen und lieben, zusammen nahmen sie auch an #CoupleChallenge und Das Sommerhaus der Stars teil. Auch einen großen Meilenstein ihrer Liebe zelebrierten sie vor laufenden Kameras. Nach Marcos Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2020 ging er in der Reunion-Show "Ich bin ein Star – das Nachspiel" vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag.

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

