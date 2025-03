Fans sind sicher: "Temptation Island"-Raffaela geht fremd

Bereits nach der ersten Folge der aktuellen Temptation Island-Staffel polarisiert eine Kandidatin wie keine andere. Daran, dass Raffaela den Treuetest bestehen wird, glauben die wenigsten Zuschauer. "Da bin ich aber gespannt, ich habe ein komisches Gefühl", schreibt ein Nutzer zu einem Instagram-Clip der Show, in dem sie und ihr Partner Jeremy vorgestellt werden. Ein anderer hat keine Zweifel: "Sie geht sicher fremd."

An der 25-Jährigen wird kaum ein gutes Haar gelassen. Ihr Freund hingegen erntet eine Menge Mitleid. "Der arme Bruder wird so enttäuscht werden", "er sollte laufen, solange er noch kann" und "passt ja mal überhaupt nicht" sind nur ein paar der negativen Kommentare gegen Raffa. Die Fans schätzen die Chancen hoch ein, dass die Grafikdesignerin die "Red Flag" der Staffel werden könnte. Einer meinte sogar, dass er auf ihre Teilnahme an der Show "gut verzichten" könne. Die Mehrheit der Reality-TV-Liebhaber ist sich aber einig: "Das klingt sicher nach Drama." Und das ist wohl genau das, worauf sich die Zuschauer freuen.

Schon nach wenigen Minuten in dem Format verriet Raffaela: "Ich könnte mir tendenziell eine offene Beziehung vorstellen". Ihr Freund sehe das aber anders – trotzdem erhielt er einen Kuss-Freifahrtschein von seiner Partnerin. Als die Verabschiedung immer näher rückte, bekam Raffaela dann aber doch weiche Knie. Unter Tränen bat sie ihren Jeremy, ihr nicht fremdzugehen. "Ich wollte, dass wir beide Spaß haben, aber die Situation hat mich überfordert", erklärte sie ihren plötzlichen Sinneswandel gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, "Temptation Island"-Couple

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige