Deshalb war "Temptation Island"-Raffaela doch eifersüchtig

In der ersten Folge der aktuellen Temptation Island-Staffel ging es bereits hitzig zu. Vor allem zwischen Raffaela und ihrem Freund Jeremy kam es zu einem kleinen Eifersuchtsdrama – und das, obwohl die 25-Jährige zuvor betont hatte, wie locker und offen sie sei. Promiflash hat bei Raffaela nachgehakt, wieso sie einen Sinneswandel hatte. "Ich wollte, dass wir beide Spaß haben, aber die Situation hat mich überfordert", gesteht sie. Sie habe gemerkt, dass sie das Ganze doch mehr mitnehme als zunächst erwartet: "Der Abschied und dass es jetzt real wird, war einfach viel. Ich geriet in Panik und war emotional."

Kurz zuvor spuckte die Grafikdesignerin noch große Töne. "Ich könnte mir tendenziell eine offene Beziehung vorstellen", erzählte sie und verriet auch, dass sie für ihre eigene Treue nicht die Hand ins Feuer legen würde. Voller Euphorie gab sie ihrem Freund sogar einen Freifahrtschein: Knutschen sei für sie kein Problem, Sex würde aber die Grenzen überschreiten. Nachdem die Verführerinnen bereits beim Kennenlernen heftig mit Jeremy geflirtet hatten, ruderte sie zurück. "Warum bin ich immer so cool und jetzt nicht, Mann? Ich bin überhaupt nicht cool", erklärte sie ihrem Partner unter Tränen und bat ihn, während der Zeit bei "Temptation Island" die Füße stillzuhalten.

Ob sich Raffaelas Einstellung zum Thema Treue im Laufe der Show noch mal ändert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Den Trailer, der bereits vergangene Woche auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats veröffentlicht wurde, läutete Moderatorin Lola Weippert (28) mit den Worten "Es wird wild" ein. Die Bilder bestätigten das, was die Beauty versprochen hatte: In dem Clip wird heftig gefeiert, getanzt, geflirtet und gekuschelt. In einer Szene fällt sogar ein inniger Kuss – wer dort knutscht, ist allerdings nicht zu erkennen.

RTL Raffaela und Jeremy, "Temptation Island"-Couple

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im März 2025

