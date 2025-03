Ganz ungeschönt: Amanda Seyfried zeigt ihre Hautkrankheit

Amanda Seyfried (39) hat mit einem YouTube-Video, das sie für das Magazin Vogue produziert hat, für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin zeigt sich darin ohne Make-up und spricht offen über ihre Hautprobleme. Amanda leidet seit ihrem 19. Lebensjahr an perioraler Dermatitis, einer Hautkrankheit, die sich vor allem um den Mund- und Nasenbereich zeigt. Mit dem Clip, in dem sie Schritt für Schritt ihre Hautpflegeroutine erklärt, beeindruckt Amanda mit einem authentischen Einblick in ihre persönliche Realität.

Zu Beginn wäscht sie ihr Gesicht, wodurch die Rötungen kurzzeitig stärker hervortreten – etwas, das sie ohne Scheu zeigt und kommentiert: "Der Ausschlag ist furchtbar, aber das ist okay." Später trägt die 39-Jährige eine medizinische Creme, ein Serum und schließlich einen Concealer auf, um die Rötungen abzudecken. Dabei stellt sie jedoch klar, dass Perfektion für sie keine Priorität ist: "Ich muss nicht alle Rötungen loswerden, und ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht, wie."

Amanda wird für ihre Ehrlichkeit von Fans und anderen Betroffenen gefeiert, die sich von ihrer Offenheit ermutigt fühlen. Gerade in einer Welt, in der Prominente oft makellos erscheinen, sorgt dieser ungeschönte Moment für Begeisterung. "Danke, Amanda, dass du so echt und authentisch bist", schrieb ein Fan als Reaktion. Privat lebt die 39-Jährige auf einer Farm, wo sie mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (48) und den zwei gemeinsamen Kindern ein eher ruhiges Leben abseits von Hollywood führt.

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Juni 2023

