Kronprinzessin Mette-Marit muss Besuch bei Buchmesse absagen

In wenigen Tagen eröffnet die Leipziger Buchmesse – ein angekündigtes Highlight wäre eigentlich der Besuch der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) gewesen. Auf die Anwesenheit der Königlichen Hoheit als Vertreterin des diesjährigen Gastlandes müssen die Veranstalter aber verzichten. "Leider musste ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit ihren Besuch auf der Internationalen Buchmesse in Leipzig absagen. Grund für die Absage sind Beschwerden im Zusammenhang mit der chronischen Erkrankung der Kronprinzessin", heißt es laut Dana Press.

Am 27. März hätte die Ehefrau von Kronprinz Haakon (51) eine Rede zur Eröffnung der Veranstaltung halten sollen. Bereits Anfang dieses Monats berichtete die 51-Jährige gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK, dass sich ihr gesundheitlicher Zustand verschlechtert habe. Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose, die zur Verhärtung des Lungengewebes führt und unter anderem starken Husten, Schmerzen und Atembeschwerden verursacht. In jüngster Vergangenheit musste die Kronprinzessin bereits mehrere Termine absagen – nun sei sie erneut für zwei Wochen krankgeschrieben.

Neben ihren gesundheitlichen Beschwerden macht Mette-Marit wohl auch der Skandal um ihren Marius Borg Høiby (28) zu schaffen. Dem 28-Jährigen wird psychische und physische Gewalt in mehreren Fällen vorgeworfen. Lange schwieg seine Mutter zu diesem Thema – im Gespräch mit NRK im Dezember vergangenen Jahres äußerte sich das Mitglied der königlichen Familie erstmals zu den aktuellen Ereignissen und bezog Stellung. "Es war hart, mehr gibt es nicht zu sagen. Es war wirklich schwer für uns – und zwar für jeden von uns, denke ich", gab sie zu.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon bei der Zeremonie des Friedensnobelpreis 2024

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

