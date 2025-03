Kronprinzessin Mette-Marit und Haakon turteln beim Skirennen

Kronprinzessin Mette-Marit (51) von Norwegen und ihr Ehemann Kronprinz Haakon (51) haben einen gemeinsamen Ausflug zum FIS World Cup Nordic in Oslo unternommen. Das Paar wurde am 15. März beim Mitfiebern in den Zuschauerrängen gesehen, wo sie die Wettkämpfe verfolgten und die Athleten lautstark anfeuerten. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigte sich das royale Paar sehr herzlich. Mette-Marit schmiegte sich immer wieder an ihren Mann und umarmte ihn. Mit einer warmen schwarzen Daunenjacke und einem weißen langärmeligen Oberteil hielt sich die Kronprinzessin in der kühlen Luft warm.

Der Ausflug der royalen Familie fand nur kurze Zeit nach der Mitteilung des norwegischen Königshauses statt, dass der Gesundheitszustand von Mette-Marit sich verschlechtert habe. Die Kronprinzessin leidet seit 2018 an einer besonderen Form der Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe langsam verdickt. Laut einer Pressemitteilung des Palastes zeigt sie mittlerweile täglich Symptome und benötigt zunehmend Ruhe. Laut der Erklärung könne es dadurch häufiger zu kurzfristigen Änderungen in ihrem offiziellen Terminkalender kommen. Trotzdem betonte der Hof, dass Mette-Marit weiterhin den Wunsch habe, ihre Aufgaben so weit wie möglich wahrzunehmen, und ihr Programm entsprechend angepasst werde.

Mette-Marit ist seit 2001 mit Kronprinz Haakon verheiratet und Mutter von drei Kindern. Trotz gesundheitlicher Rückschläge hat sie immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie und Arbeit sind. Die Erkrankung, obwohl unheilbar, wurde frühzeitig diagnostiziert, was eine langsamere Fortschreitung ermöglicht hat. In der Vergangenheit betonte die Kronprinzessin laut Daily Mail, dass sie optimistisch bleibe und weiterhin aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen wolle, solange es ihre Gesundheit zulasse. Ihr Ausflug zum Skisport-Event kann daher als Zeichen ihres starken Engagements gewertet werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige