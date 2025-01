Mette-Marit und Haakon wussten wohl von Marius' Ausrastern

Marius Borg Høiby (28) steht aktuell im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) soll laut seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad (29) und anderen sowohl psychisch als auch körperlich gewalttätig gewesen sein. Besonders brisant: Die norwegische Königsfamilie soll einen Vorfall auf ihrer Jacht Norge im Sommer 2020 miterlebt haben. Während eines Streits zwischen Marius und Juliane musste seine Mutter wohl eingreifen, um die Situation zu entschärfen. Der Zeitung Aftenposten zufolge wurde der junge Mann zwar nicht handgreiflich, seine Aggression habe jedoch für sichtbare Spannungen an Bord gesorgt.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Laut Julianes Anwalt habe sich der Streit in der Kabine des Paares abgespielt. Kronprinz Haakon (51) und die anderen Mitglieder der Königsfamilie sollen den Vorfall mitbekommen, jedoch nicht interveniert haben. Juliane behauptet, ihre Mutter habe den Kronprinzen später kontaktiert und ihm Beweismaterial angeboten, um das Verhalten seines Stiefsohnes zu dokumentieren – jedoch ohne Erfolg. Statt einer Antwort gab es bislang nur Schweigen aus dem Königshaus. Bei einem Termin in Oslo erklärte Haakon Bild zufolge lediglich: "Ich kann dazu im Moment nicht viel sagen."

Inmitten der Schlagzeilen gab es kürzlich aber neue Entwicklungen: Der 28-Jährige soll nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik in London nach Norwegen zurückgekehrt sein. Wie die Zeitschrift Holà berichtet, wurde Marius am 12. Januar – einen Tag vor seinem Geburtstag – am Flughafen Oslo-Gardermoen gesichtet. Er versuchte unauffällig zu bleiben, indem er als letzter Passagier ein Flugzeug verließ, wurde jedoch erkannt. Die Gründe für seine Rückkehr sind bislang unbekannt. Es wird spekuliert, ob sie mit der jüngsten Aufhebung einer einstweiligen Verfügung oder anderen Geschehnissen in seinem Fall zusammenhängt.

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Freundin Juliane Snekkestad, 2019

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022