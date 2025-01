Kyle Richards verrät Heiratsdatum von Tochter Alexia Umansky

Knapp drei Monate nach der Verlobung ihrer Tochter Alexia Umansky (28) gab Kyle Richards (55) preis, wann die Hochzeitsglocken läuten werden. Der Real Housewives-Star teilte die große Neuigkeit am Dienstag in einem Amazon-Livestream. "Wir haben ein Datum", bestätigte Kyle gegenüber ihren Fans und spannte die Zuschauer nicht länger auf die Folter: "Es ist der 6. September." Den Tag der Hochzeit enthüllte die TV-Persönlichkeit allerdings nicht ohne die Erlaubnis ihrer Tochter. "Ich habe [Alexia] gefragt, ob ich es verraten darf, falls mich jemand danach fragt. Niemand hat mich zwar gefragt, aber ich habe es trotzdem verkündet", offenbarte Kyle scherzend.

In einem Interview mit Parade schwärmte die 55-Jährige von der Beziehung zwischen Alexia und ihrem Verlobten Jake Zingerman. "Sie sind definitiv Seelenverwandte", war sich die Kalifornierin sicher und erklärte: "Sie sind seit der zweiten oder dritten Klasse beste Freunde und sind einfach so süß zusammen. Ich bin so dankbar, dass ich bald einen Schwiegersohn haben werde. Ich kann es nicht glauben!" Jake soll Kyle auch um ihren Segen gebeten haben, bevor er seiner Liebsten die große Frage stellte. "Er war so nett, mich einzubeziehen. Ich bin mit ihm sogar zusammen einen Ring kaufen gegangen", verriet die Tante von Paris Hilton (43).

Alexia, die Kyle sich mit ihrem Ex-Partner Mauricio Umansky (54) teilt, verkündete ihre Verlobung im November vergangenen Jahres in ihrer Instagram-Story. Sie teilte ein Foto, auf dem sie strahlend ihre Hand in die Kamera hält und einen funkelnden Diamantring zur Schau stellt. Die Bildunterschrift lautete: "Für immer." Auf einem weiteren Schnappschuss sah man die beiden mit einem Gläschen Champagner auf den feierlichen Moment anstoßen.

Instagram / jakezingerman Jake Zingerman und Alexia Umansky, 2022

Instagram / alexiaumansky Alexia Umansky und Jake Zingerman im November 2024

