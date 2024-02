Intime Pose: Läuft bei Kyle Richards und Morgan doch mehr?

Was läuft denn nun bei Kyle Richards und Morgan Wade (29)? Schon seit Monaten heizen die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und die Musikerin die Gerüchteküche mächtig an. Was anfänglich nach einer engen Freundschaft unter Frauen ausgesehen hatte, wirkte schnell wie eine intime Beziehung – obwohl die beiden stets etwas anderes beteuerten. Doch nun gehen die Spekulationen erneut los: Denn Kyle und Morgan zeigen sich sehr vertraut...

Auf Instagram kursiert ein Video, das die beiden auf einem roten Teppich bei der TV-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" zeigt. Liebevoll legt die Sängerin der Brünetten die Hand auf die Hüfte, als die beiden für die Fotografen posieren – und die Hand wandert dezent in Richtung Po. In den Kommentaren sorgt das für Aufsehen: "Freunde streicheln einander nicht so an der Hüfte", schreibt ein User, ein anderer fügt hinzu: "Das sagt sehr viel aus!"

In welcher Beziehung Kyle und Morgan zueinander stehen, ist nicht klar – überraschen dürften diese Aufnahmen einige Fans aber dennoch. Denn noch zuletzt erklärte die Schauspielerin, noch nicht wirklich mit ihrem Ex Mauricio Umansky abgeschlossen zu haben: "Wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt. Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt."

Getty Images Kyle Richards bei den People's Choice Awards 2024

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, Mai 2018

