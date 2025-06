Behati Prinsloo und Adam Levine zeigen intime Urlaubsmomente

Behati Prinsloo (37) und Adam Levine (46) genießen gerade ihren Urlaub auf einer Luxusjacht und teilen auf Instagram einige Einblicke in die Reise. Das Model und der Maroon 5-Frontmann verbringen die Zeit mit ihren drei Kindern, zwei Töchtern im Alter von acht und sechs Jahren sowie ihrem zweijährigen Sohn und mit Freunden. Behati kommentierte einen ihrer Beiträge mit "Eine Scheibe des Himmels", ließ jedoch offen, wo genau sich die Gruppe befindet. In einer der Aufnahmen sieht man Adam mit seinen Kindern Hand in Hand am Geländer der Jacht, während das azurblaue Meer im Hintergrund glitzert. Fans spekulieren, dass die Familie in Italien unterwegs ist, was ein Foto von Adam, das vor einem Gelato-Schild aufgenommen wurde, nahelegt.

Neben entspannten Momenten auf dem Deck umfasst die Fotoreihe auch Aktivitäten wie Sonnenbaden, Abendessen am großen Tisch der Jacht und Spaziergänge an malerischen Stränden. Behati postete erst wenige Tage vor dem Urlaub ein gemeinsames Selfie von ihr und Adam mit der liebevollen Widmung "LOML" (Love of my Life). Die Familie scheint die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen, was vor allem nach den Schlagzeilen von 2022 über eine Texting-Affäre Adams besonders ins Auge fällt. Damals hatte der Sänger heftige Kritik einstecken müssen, entschuldigte sich allerdings öffentlich für sein unangemessenes Verhalten und sprach von schlechter Entscheidungsfindung.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2014 sind Behati und Adam eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Ihre Beziehung wird, wie Behati in einem früheren Interview mit E! News erzählte, von einer entspannten Haltung geprägt. Wichtig sei es, über kleinere Probleme hinwegzusehen und nicht jede Auseinandersetzung zu einer großen Sache werden zu lassen. Adam, der seit seinem Abschied aus der Castingshow The Voice mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte, sprach in einem früheren Gespräch mit iHeartRadio von seiner Begeisterung für das Familienleben: "Ich liebe es, zu Hause zu sein und einfach nur ein Papa zu sein. Es ist das Beste." Diese Harmonie scheint die Familie auch auf ihrer jüngsten Reise zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine bestaunt mit seinen zwei ältesten Kindern die Natur

Anzeige Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine steht erstaunt vor einem Gelato-Shop