Drei Kinder: Das wünscht sich Romina Palm für die Zukunft

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) schweben aktuell auf Wolke sieben, seit sie vor wenigen Wochen die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Hazel feiern durften. Jetzt gibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in einer Instagram-Story einen Einblick in ihre Zukunftspläne. Auf die Frage eines Followers, wo sie sich in fünf Jahren sieht, malt sich Romina ein harmonisches Familienleben aus: "Christian und ich sind verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder und das dritte ist schon auf dem Weg."

Auch wenn Rominas Zukunftsträume nach purem Familienglück klingen, deutet eine Formulierung in ihrer Antwort auf mögliche Herausforderungen hin. Romina erklärte, dass sie sich "harmonische Familienverhältnisse" wünscht, was Spekulationen über die Beziehung zu Antonia Elena, der Ex-Freundin von Christian und Mutter seines ersten Sohnes Noah, auslöst. In der Vergangenheit gab es zwischen den beiden Frauen immer wieder Spannungen. Öffentlich sind solche Reibereien bislang jedoch nicht tiefergehend thematisiert worden, und es bleibt unklar, wie sich die Beziehungen innerhalb der Patchwork-Familie weiterentwickeln könnten.

Christian und Antonia trennten sich bereits vor der Geburt ihres Sohnes Noah. Das Verhältnis der beiden Fitness-Influencer wirkt seither oft sehr angespannt. Kurz nach der Geburt von Christians zweitem Kind meldete sich Antonia im Netz und äußerte sich zum Vater-Sohn-Verhältnis: "Ich denke, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, dieses Thema hier zu fokussieren. Wenn ein Mensch Teil im Leben seines Kindes sein möchte, dann kommt das von selbst und ist auch immer willkommen."

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im November 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah