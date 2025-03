Klage: Hat Lady Gaga das Logo für ihr neues Album geklaut?

Lady Gaga (38) sieht sich mit rechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Die Surfboard-Marke Lost International hat die Sängerin verklagt, da sie deren "Mayhem"-Logo für ihr neues Album unrechtmäßig genutzt haben soll. Nach Angaben des Unternehmens kommt es zu einer fast identischen Darstellung des Wortes auf Lady Gagas Album und deren Merchandising-Artikeln, was eine Verletzung ihrer Markenrechte darstelle. Die Firma verwendet das Logo seit über einem Jahrzehnt und ließ dafür 2015 eine offizielle Marke registrieren. Laut TMZ will man nun erreichen, dass die Sängerin jegliche Nutzung einstellt und alle damit erzielten Gewinne offenlegt. Lady Gaga selbst oder ihr Team haben sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Das Album "Mayhem", um das sich der Rechtsstreit dreht, wurde am 7. März veröffentlicht und zählt bereits jetzt zu Gagas erfolgreichsten Veröffentlichungen. Neben Singles wie "Disease" und "Abracadabra" ist auch das Grammy-prämierte Duett mit Bruno Mars (39), "Die With A Smile", auf der Platte zu finden. Kritiker lobten das Album laut Daily Mail, das als Rückkehr zu ihren Tanzflächen-Wurzeln gefeiert wird. Parallel zur Veröffentlichung bereitet sich Lady Gaga auf eine Konzerttournee vor, die auch Auftritte bei großen Festivals wie Coachella umfasst. Termine in Deutschland sind bislang nicht bekannt. Ob die rechtliche Auseinandersetzung ihre Tourpläne beeinflussen könnte, bleibt abzuwarten.

Als Künstlerin, die stets Grenzen überschreitet – ob im Studio, auf der Bühne oder in der Geschäftswelt – hat sich Lady Gaga eine riesige Fangemeinde sowie zahlreiche Auszeichnungen erarbeitet. Neben ihrer Musik feiert sie auch mit ihrer Kosmetiklinie Erfolge. Dabei stand ihr Verlobter Michael Polansky stets an ihrer Seite und wird sie sicher auch in dieser herausfordernden Phase unterstützen. Der aktuelle Rechtsstreit könnte jedoch ein kostspieliges Kapitel in ihrer bewegten Karriere werden. Trotz juristischer Herausforderungen bleibt der Erfolg des Albums ungebrochen.

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2025

