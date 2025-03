So unterstützt Michael Polansky Lady Gaga bei ihrer Karriere

Lady Gaga (38) hat enthüllt, wie sehr ihr Verlobter Michael Polansky sie in ihrer kreativen Arbeit unterstütze. In der australischen Radiosendung "Will & Woody" sprach die Sängerin offen darüber, wie ihr Partner auf ihre spontanen kreativen Einfälle reagierte "Wenn wir zusammen sind und ich plötzlich eine Idee habe, sagt er: 'Mach es einfach'. Er weiß, dass ich schreiben muss", erzählte sie. Besonders nachts, wenn sie von einem musikalischen Einfall geweckt werde und Melodien ins Handy summe, zeige sich Michaels Geduld.

Im Gespräch erklärte die "Born This Way"-Sängerin, dass es mit zunehmendem Alter wichtiger geworden sei, eine Balance zwischen ihrer Karriere und ihrem Privatleben zu finden. Früher habe sich alles um ihre Arbeit gedreht, doch mittlerweile sei ihr ein erfüllendes Leben mit Freunden und Familie genauso wichtig. Diese Harmonie sei auch in der Partnerschaft entscheidend. Michael musste sich an die Öffentlichkeit gewöhnen, wie er in einem Interview mit dem Magazin Elle zugab. Dennoch betonte er, dass ihre Beziehung trotz aller Aufmerksamkeit "wahrscheinlich viel wie bei anderen Paaren" sei. Der Schlüssel liege darin, Normalität im Alltäglichen zu finden und starken Rückhalt im engen Umfeld.

Lady Gaga gilt seit jeher als Kultikone des Pop, deren Extravaganz Fans weltweit begeistert. Nach einer Phase dezenterer Auftritte kehrt sie dank Michaels Unterstützung zu ihren gewagten Wurzeln zurück, wie bereits ihre aktuelle Single "Abracadabra" unterstreicht. Die Sängerin, die einst mit Fleischkleidern und Latex-Capes für Aufsehen sorgte, zeigt sich mit ihrem bald erscheinenden Album "Mayhem" wieder in alter Stärke. Besonders die enge Beziehung zu ihrem Partner scheint dabei eine treibende Kraft hinter ihrem kreativen Schaffen zu sein. Fans und Kritiker sind gespannt, was die Pop-Ikone als Nächstes präsentieren wird.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Getty Images Lady Gaga im legendären Fleischkleid 2010

