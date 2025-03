Pechsträhne: HealthyMandy verliert im Urlaub ihr Portmonee

HealthyMandy (30) und FitnessOskar (34) wollten sich mit ihrem kleinen Sohn eine Auszeit in der Dominikanischen Republik gönnen, doch der Traumurlaub der Social-Media-Stars wurde zur Achterbahnfahrt der Emotionen. Nach Krankenhausbesuchen sowohl von Mandy als auch ihres Sohnes folgt nun der nächste Schock. Auf Instagram verrät Mandy: "Zum krönenden Abschluss im Urlaub habe ich dann noch mein Portmonee mit Führerschein, Ausweis und sechs Bankkarten verloren."

Wie die 30-Jährige in ihrer Story weiter erklärt, sei das Portmonee wohl während einer Taxifahrt aus ihrer Obhut geraten. Sie habe es ihrem Sohn zum Spielen gegeben, bevor es unbemerkt abhandengekommen sei. Nach Stunden des Suchens, bei dem sie und Oskar vom Hotelpersonal unterstützt worden seien, sei dann die erlösende Nachricht gekommen: Der Taxifahrer habe die Geldbörse gefunden und sie zurück ins Hotel gebracht.

Der gemeinsame Urlaub der kleinen Familie verlief bisher alles andere als reibungslos. Nachdem Mandy wegen Wasser in der Lunge im Krankenhaus behandelt worden war, sorgten auch die Probleme ihres Sohnes für besorgte Stunden. Vor wenigen Tagen berichtete Oskar in einer Instagram-Story, dass der Junge aufgrund eines bakteriellen Infekts Antibiotika benötigte. Er litt unter Magen-Darm-Beschwerden, wurde aber in der Klinik fachmännisch versorgt. Nach all dem Auf und Ab freut sich die Familie nun, wieder zurück nach Deutschland zu reisen.

