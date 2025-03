April 2025: Das sind die neuen Film-Highlights im Kino

Im April 2025 gibt es für Filmfans viele Gründe, die Kinosäle zu stürmen. Unter den Neustarts sind unter anderem die Actionfilmfortsetzung "The Accountant 2" mit Ben Affleck (52) und Jon Bernthal (48), die Realverfilmung "Ein Minecraft Film" mit Jason Momoa (45) und Jack Black (55) sowie das packende Drama "Eden" von Regisseur Ron Howard (71). Doch damit nicht genug: Auch Horrorliebhaber kommen mit dem Thriller "Blood & Sinners" und dem Mysteryfilm "Until Dawn" auf ihre Kosten. Insgesamt startet eine bunte Mischung aus Animationsfilmen, Dramen, Komödien und Blockbustern, die verschiedenste Zuschauer ansprechen dürfte.

Besonders gehypt wird die Verfilmung des Computerspiels Minecraft. Regisseur Jared Hess lässt vier Außenseiter durch ein Portal in die pixelige Welt gelangen, wo sie gemeinsam mit dem Crafter Steve gegen Piglins und Zombies bestehen müssen. Für Drama-Fans sorgt hingegen Ron Howards "Eden" für Spannung. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt vom Leben zweier Aussteiger auf den Galápagos-Inseln, deren friedliches Paradies schnell zum Schauplatz eines Konflikts wird. Auch Dokumentationen wie "Ich will alles. Hildegard Knef" oder "Eine letzte Reise" locken die Zuschauer in die Kinosäle.

Hinter vielen dieser Filme stehen interessante Namen und Geschichten. Regisseur Jared Hess wurde vor allem durch Kultkomödien wie "Napoleon Dynamite" bekannt, während Ron Howard schon diverse Oscar-Erfolge wie "A Beautiful Mind" vorweisen kann. Bei "Eden" besticht zudem die Starbesetzung mit Jude Law (52), Vanessa Kirby (36) und Daniel Brühl (46), deren Chemie vor der Kamera spannend zu beobachten sein dürfte. Für Fans von Ben Affleck bietet "The Accountant 2" die Chance, ihn erneut in einer seiner ikonischen Rollen zu erleben. Die Mischung aus hochkarätigen Schauspielern, erfahrenen Regisseuren und beliebten Franchises verspricht einen abwechslungsreichen Filmmonat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Law im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige