Märchen oder Actionkracher: Diese Filme sind neu im Kino

Es gibt Nachschub für Kino-Fans – und das nicht zu knapp! Denn endlich läuft ein Film an, auf den wohl viele Disney-Fans lange gewartet haben: Die Realverfilmung von "Schneewittchen" läuft jetzt im Kino. Und obwohl das Märchen schon vorab sehr viel Kritik einfuhr, sind die ersten Meinungen zum Film bisher ganz positiv. So schrieb beispielsweise der Kritiker Skyler Shuler im Magazin TheDisinsider: "'Schneewittchen' ist pure Disney-Magie. Das wird eines der Lieblings-Realfilm-Remakes der Leute werden." Wem der Fantasy-Film aber zu leichte Kost ist, kann sich auf Dramen wie "The Last Showgirl" freuen. Der Streifen glänzt vor allem mit seiner hochkarätigen Besetzung aus Pamela Anderson (57), Jamie Lee Curtis (66), Brenda Song (36), Dave Bautista (56) und Kiernan Shipka (25).

Mit "Mr. No Pain" kommt allerdings auch ein Film für Action-Liebhaber. Der Thriller erzählt die Geschichte des eigentlich eher zurückhaltenden Nate (Jack Quaid, 32), der loszieht, um seine entführte Freundin zu retten. Dabei offenbar ein Vorteil: Durch eine seltene genetische Erkrankung kann Nate keinen Schmerz spüren. Der Streifen soll die rasante Geschichte nicht nur mit jeder Menge Action, sondern auch einer Prise Humor erzählen. Außerdem legen die deutschen Filmemacher ebenfalls nach. Mit "Das Licht" kommt eine deutsch-britisch-arabische Co-Produktion ins Kino. Es handelt sich um ein Drama, das von einer syrischen Immigrantin erzählt, die als Haushälterin einer Berliner Familie hilft, wieder zueinanderzufinden. Erst ihre eigene Geschichte ändert das Verhältnis. In den Hauptrollen sind unter anderem Charakterdarsteller Lars Eidinger (49) und Nicolette Krebitz zu sehen.

Mit den Filmen ist sicher für jeden etwas dabei. Allerdings ist für viele "The Last Showgirl" schon jetzt ein echtes Highlight. Der Film markiert die Rückkehr von Baywatch-Star Pamela auf die große Leinwand. Als erfahrenes Showgirl Shelly Gardner feiert die 57-Jährige ihr Comeback als Hauptdarstellerin. "Es war wild und aufregend, und ich habe den Moment wirklich genossen. Die Geschichte ist sehr berührend und überhaupt nicht ausbeuterisch", erinnerte Pamela sich in der "The Graham Norton Show" an die 18-tägigen Dreharbeiten. In "The Last Showgirl" wird Shelly nach mehreren Jahrzehnten im Business mit der Absetzung ihrer Show konfrontiert und muss ihr Leben völlig neu ordnen.

Alex J. Berliner/ABImages Jack Quaid im Januar 2022

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

