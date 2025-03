Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph trauert um seinen Neffen

Joseph Baena (27), bekannt als der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77), hat eine traurige Nachricht mit seinen Fans geteilt. In einem emotionalen Instagram-Post verkündet er, dass sein junger Neffe Vicente gestorben ist. "Es ist eine Woche her, seit mein Neffe Vicente uns verlassen hat, und es war die schwierigste und verwirrendste Woche im Leben meiner Familie", schreibt Joseph. Er teilt mehrere Fotos von Vicente mit der Familie und fügt hinzu: "Wir vermissen ihn so sehr und können immer noch nicht glauben, dass das alles real ist." Der aufstrebende Schauspieler beschreibt seinen Neffen als "liebevoll, lustig, fürsorglich und klug" und drückt aus, wie tief ihn dieser Verlust getroffen hat.

In seinem Beitrag betont er auch, wie wichtig es ist, über die inneren Kämpfe zu sprechen, die Menschen häufig für sich behalten. "Ich kann nicht anders, als frustriert, wütend, verwirrt und traurig über dieses tragische Ereignis zu sein, aber ich denke auch darüber nach, dass wir niemals wirklich wissen, welche Last jemand trägt oder mit welchen Kämpfen er zu kämpfen hat", formuliert er. Der junge Schwarzenegger appelliert zudem an seine Fans, Hilfe zu suchen, wenn sie sie benötigen, und sich daran zu erinnern, dass das eigene Leben immer wertvoll sei. Seine Worte sollten Mut machen: "Auch wenn ihr das vielleicht gerade nicht fühlt, wisst, dass ihr geliebt werdet."

Joseph ist das jüngste von Arnolds fünf Kindern und wurde aus einer früheren Affäre des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien geboren. Nach dem späten Bekanntwerden der Verbindung war Arnold im Laufe der Jahre ein aktiver Vater und hat Joseph immer unterstützt. Trotz der guten Beziehung nutzt der 27-Jährige nicht den berühmten Nachnamen seines Vaters. Im Interview mit "Good Morning Britain" erklärte der Promi-Spross, dass er lieber auf eigenen Beinen stehen und keinen beruflichen Nutzen aus der Verwandtschaft ziehen will.

Instagram / joebaena Joseph Baena und sein Neffe Vicente

Instagram / joebaena Joseph Baena im Juni 2023

