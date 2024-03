Darum nutzt Arnold Schwarzeneggers Sohn seinen Namen nicht

Joseph Baena (26) spricht Klartext! Im Interview mit "Good Morning Britain" wird der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger (76) gefragt, warum er nicht den Namen seines berühmten Vaters nutzt, um in Hollywood Fuß zu fassen. "Das ist eine gute Frage. Ich denke, das Wichtigste ist, dass ich versuche, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen", erklärt der Schauspieler. Er wolle lieber auf eigenen Beinen stehen, statt sich auf einen berühmten Namen zu verlassen: "Ich versuche, meine Karriere mit meinem Willen, meiner Entschlossenheit und meiner Arbeitsmoral zu verfolgen, also läuft alles über mich. Meine Familie unterstützt mich aus der Ferne und nimmt mich nicht so sehr an die Hand, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, als Mann aufzuwachsen und Dinge selbst zu tun."

In seiner Netflix-Dokumentation "Arnold" sprach der "Terminator"-Star über sein Familienleben. Dort gestand Arnold, dass er versucht habe, seine Affäre und seinen daraus entstandenen Sohn möglichst lange geheim zu halten, bevor er sich schließlich zu seinem Spross bekannte. Das Verhalten bereue er mittlerweile. Zudem stellte er klar, dass er sehr stolz auf Joseph sei: "Ich habe gesehen, wie sich Joseph zu einem fantastischen Menschen entwickelt hat." Böses Blut herrscht zwischen dem Vater-Sohn-Gespann also offenbar nicht.

Doch auch wenn Joseph und sein Vater sich mittlerweile ganz gut zu verstehen scheinen, ist das Verhältnis zu seinen Halbgeschwistern wohl nicht ganz so rosig, wie ein Insider gegenüber Page Six verriet: "Um ehrlich zu sein, mögen die anderen Kinder Joe nicht besonders. Aus welchem Grund auch immer lassen sie ihren Ärger über die Affäre an Joe aus."

