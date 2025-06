Arnold Schwarzenegger rechnet mit einem "Terminator"-Teil ab

Arnold Schwarzenegger (77), Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, hat in der Talkshow "Watch What Happens Live" eine deutliche Ansage gemacht. Während eines Interviews mit Andy Cohen (57), das zur Promotion der zweiten Staffel seiner Netflix-Serie "FUBAR" diente, wurde Arnold gefragt, welcher Film aus der Terminator-Reihe seiner Meinung nach der schlechteste sei. Ohne zu zögern, nannte er "Terminator: Die Erlösung", den vierten Teil der Reihe. "Ich würde sagen, dass der vierte Teil der schlechteste war, weil ich damals Gouverneur von Kalifornien war und nicht im Film mitgespielt habe. Wie kann man einen Terminator-Film machen, ohne mich?", erklärte er.

Der Sci-Fi-Klassiker "Terminator" aus dem Jahr 1984, in dem Arnold als der titelgebende Killerroboter berühmt wurde, gehört zweifellos zu den Meilensteinen seiner Karriere. Auch in den folgenden Filmen, darunter "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" und "Terminator 3 – Rebellion der Maschinen", glänzte er in seiner Paraderolle. Doch "Die Erlösung", der von Regisseur McG inszeniert wurde und Christian Bale (51) in der Hauptrolle zeigte, wurde ohne Arnolds aktive Beteiligung produziert. Nur ein digital erzeugtes Abbild des Schauspielers erschien kurz im vierten Film, was bei Fans, Kritikern und Arnold gar nicht gut ankam.

Obwohl weltweit satte 372 Millionen Dollar eingespielt wurden, handelte es sich um den einzigen Film der "Terminator"-Hauptreihe, in dem Arnold nicht in dem Sinne physisch auftrat. Arnold scherzte im Interview weiter, er habe sofort nach Bekanntwerden des Projekts die Produktion kontaktiert und angekündigt: "Ich werde ein Gesetz erlassen, das es verbietet, schlechte Filme zu machen!" Nach diesem Film versuchte das Franchise 2015 mit "Terminator Genisys", in dem Arnold seine ikonische Rolle als T-800 wieder aufnahm, schließlich einen Neuanfang.

Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

Christian Bale, Schauspieler

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler