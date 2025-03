Darum fühlte sich Jessica Chastain als Kind "unsichtbar"

Jessica Chastain (48) hat in einem Interview mit Elle offen über ihre schwierige Kindheit gesprochen. Die Schauspielerin, die heute zu den etabliertesten Stars Hollywoods zählt, erklärte, sie habe als Kind oft nichts zu essen gehabt und mit ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern unter der Angst vor Zwangsräumungen gelitten. Aufgewachsen in Sacramento, wurden die fünf Kinder von ihrer alleinerziehenden Mutter Jerri großgezogen, die Jessica mit nur 16 Jahren zur Welt brachte. "Ich erinnere mich an das Gefühl, unsichtbar zu sein. Als würde die Gesellschaft einfach nicht sehen, dass wir existieren", beschrieb Jessica gegenüber dem Magazin.

Die Schlüsselmomente in ihrem Leben, die ihren späteren Erfolg ermöglichten, verdankt sie laut eigener Aussage Menschen, die sie in ihrer Jugend unterstützten. Dank eines Stipendiums konnte sie die renommierte Juilliard School in New York besuchen – finanziert durch eine Stiftung, die der verstorbene Schauspieler Robin Williams (✝63) ins Leben gerufen hatte. Bereits zuvor nahm sie an einem örtlichen Theaterprogramm teil, bei dem sie sich die Gebühren durch Arbeiten vor Ort verdienen konnte. Diese Erfahrungen ließen Jessica früh erkennen, wie wichtig es ist, sich für Chancengleichheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Heute kämpft sie daher am Set für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, wie etwa beim Film "The 355".

Jessica hat sich nicht nur in Hollywood einen Namen gemacht, sondern ist auch in ihrer Familie eine Ausnahmeerscheinung. Wie sie bei einer Rede bei den American Cinematheque Awards im vergangenen Jahr anmerkte, war sie die erste Frau in ihrer Familie, die nicht im Teenageralter Mutter wurde. Diese Entscheidung gab ihr, wie sie selbst betonte, Freiheiten, die Generationen vor ihr nicht hatten. Dass Jessica ihre Plattform heute für gesellschaftliche Themen nutzt, zieht sich durch ihre Karriere. Ob auf der Leinwand oder im echten Leben: Sie steht für Stärke und die Überwindung von Widrigkeiten – ein Vermächtnis, das ihre Kindheit geprägt hat.

Jessica Chastain, Schauspielerin

Jessica Chastain, "George & Tammy" Premiere in Los Angeles

