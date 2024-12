So hat die Schauspielerei Jessica Chastains Leben verändert

Jessica Chastain (47) ist mit dem American Cinematheque Award geehrt worden und hat die Gelegenheit genutzt, um über ihren außergewöhnlichen Lebensweg zu sprechen. Bei der Preisverleihung am vergangenen Freitag verriet die mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin laut The Hollywood Reporter, dass ihr Beruf ihr Leben geprägt und sie zur ersten Frau in ihrer Familie gemacht hat, die nicht als Teenager schwanger wurde. Weiter reflektierte Jessica darüber, wie sie durch die Schauspielerei den gesellschaftlichen Erwartungen entkommen konnte, die ihre Familie über Generationen hinweg eingeschränkt hatten.

In ihrer emotionalen Rede führte Jessica aus, dass ihre Urgroßmutter, Großmutter, Tante und Mutter alle vor dem 17. Lebensjahr Mütter wurden und ihre eigenen Träume aufgeben mussten. Sie selbst war fest entschlossen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. "Ich war die Erste in meiner Familie, […] die die High School abschloss und die Erste, die aufs College ging", erklärte sie. Durch ein Stipendium konnte Jessica die renommierte Juilliard School besuchen, was nicht nur ihr Leben, sondern auch die Perspektiven ihrer Familie veränderte. "Theater wurde zu meiner Lebensader, es gab mir eine Stimme und die Möglichkeit, mich auszudrücken", fügte die Schauspielerin hinzu.

Jessica hat sich in ihrer Karriere stets dafür eingesetzt, die stereotypen Rollen, die Frauen in der Gesellschaft zugewiesen werden, aufzubrechen. In ihren Filmen spielte sie so schon oft starke, vielschichtige Frauenfiguren und bewies, dass das Publikum solche Geschichten auch sehen will. "Ich bin stolz darauf, Teil einer Industrie zu sein, die sich wirklich weiterentwickelt", sagte sie. Sie betonte außerdem die Notwendigkeit, Mädchen zu zeigen, dass "der wahre Wert einer Frau nicht in ihrer Schönheit oder ihrer Rolle als Partnerin liegt, sondern in ihrer Intelligenz, ihrer Widerstandskraft und ihrer Stärke." Auch abseits der Leinwand engagiert sich die "Miss Sloane"-Darstellerin für Gleichberechtigung und nutzt ihre Plattform, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.

Getty Images Jessica Chastain auf dem Red Carpet der 34. Gotham Film Awards

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

