Jessica Chastain flasht bei Berlinale mit ihrem Glitzer-Look

Jessica Chastain (47) sorgte am Samstagabend für Aufsehen auf dem roten Teppich der Berlinale, als sie zur Premiere von "Dreams" erschien. Sie schritt in einem schillernden Outfit über den roten Teppich und posierte gekonnt für die Fotografen. In ihrem trägerlosen roséfarbenen Kleid mit funkelnden Details und durchgehenden Spitzenpaneelen zog sie dabei alle Blicke auf sich. Die Ärmel mit Feder-Highlights rundeten das auffällige Design perfekt ab. Ergänzt wurde der glamouröse Look durch ihre markant roten Haare in stilvollen Locken sowie pinkfarbene Ohrringe.

Der Film "Dreams" beleuchtet die Geschichte von dem ambitionierten Fernando, einem jungen Balletttänzer aus Mexiko, der von Isaac Hernandez gespielt wird. Jessica übernimmt die Rolle von Jennifer McCarthy, einer wohlhabenden Philanthropin, die Fernando überzeugt, alles für einen riskanten Neuanfang in den USA hinter sich zu lassen. Während sie ihm anfangs Unterstützung verspricht, wird Fernando jedoch in ein Netz aus Herausforderungen und Gefahren verwickelt.

Abseits ihrer glamourösen Auftritte auf dem roten Teppich machte die 47-Jährige in den vergangenen Monaten auch mit ihrem Privatleben viele Schlagzeilen. Ihre Fans spekulierten darüber, ob Jessica heimlich ihr drittes Kind bekommen hat. Ein Insider berichtete dem Magazin In Touch Weekly: "Seit ein paar Monaten sieht man sie mit einem Baby im Kinderwagen herumlaufen." Ihre ersten beiden Kinder brachte sie mithilfe einer Leihmutterschaft auf die Welt, was Grund zur Annahme gibt, dass auch diesmal ein ähnlicher Weg gewählt wurde.

Getty Images Jessica Chastain, Februar 2025

Getty Images Jessica Chastain auf dem Red Carpet der 34. Gotham Film Awards

