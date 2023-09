Lebende Discokugel: Jessica Chastain strahlt in Venedig!

Was für ein Auftritt von Jessica Chastain (46)! Die Schauspielerin ist nicht nur für ihre zahlreichen Auftritte in Filmen wie "Interstellar" bekannt, sondern auch für ihre glamourösen Momente auf dem roten Teppich. Ob in eleganten Roben oder mit neuen Haarfarben – die US-Amerikanerin weiß sich perfekt in Szene zu setzen. Das beweist sie nun ein weiteres Mal: Bei den Filmfestspielen von Venedig strahlt Jessica wie eine funkelnde Discokugel!

Am Freitagabend fand in der italienischen Lagunenstadt die Präsentation des Films "Memory" statt. Zu diesem Anlass schmiss sich Jessica mächtig in Schale: Die Rothaarige stolzierte in einem glitzernden Kleid über den roten Teppich, wobei ihr Lächeln ebenso strahlte wie ihre Robe. Die 46-Jährige machte ihren Look mit großen Ohrringen komplett.

Nicht nur Jessicas Outfit kam bei den Festspielen gut an. Auch ihr neuer Film rührte die anwesenden Zuschauer total. Wie Variety berichtet, wurde die Crew nach der Vorführung mit Standing Ovations geehrt – und das ganze acht Minuten lang!

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain bei der Premiere von "Memory" in Venedig

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain bei den Filmfestspielen in Venedig

Anzeige

Getty Images Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jessica Chastain und Michel Franco in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de