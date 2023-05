Jessica Chastain zeigt sich auf der Met Gala platinblond!

Huch, wer ist denn diese heiße Blondine? Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Stars und Sternchen auf der berühmten Met Gala – so auch Jessica Chastain (46). Normalerweise kennt man den Filmstar mit langer roter Mähne. Für das exklusive Mode-Event dachte sich die Beauty jedoch offenbar etwas ganz Besonderes aus und unterzog sich einer kompletten Typveränderung. Auf der Met Gala erschien Jessica nämlich mit platinblonden Haaren!

Auf der diesjährigen Met Gala ist die "The Good Nurse"-Darstellerin kaum wiederzuerkennen! Jessica erschien nämlich mit hellblonden Haaren. Ihren Look rundete die gebürtige Kalifornierin mit einem schwarzen extravaganten Kleid inklusive einem Paar durchscheinender dunkler Handschuhe ab. Dazu kombinierte die 46-Jährige eine lange silberne Kette sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Jessica wirkte bereits bei so einigen Produktionen mit. Eine ganz bestimmte Rolle würde sie jedoch noch reizen! "Als ich vor zehn Jahren in der Filmindustrie angefangen habe, hat mich jeder gefragt: 'Möchtest du ein Bondgirl spielen?'", erinnerte sie sich in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Die Schauspielerin betonte daraufhin, dass sie jedoch lieber einmal den Bösewicht verkörpern wolle!

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

Getty Images Jessica Chastain bei der Met Gala 2023

Getty Images Jessica Chastain bei der Met Gala 2023

