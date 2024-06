Ist Jessica Chastain heimlich zum dritten Mal Mama geworden?

Durfte Jessica Chastain (47) bereits ihr drittes Baby auf der Welt willkommen heißen? Die Schauspielerin ist bereits Mutter von zwei Kindern – die Geburten und auch ihre zwei Lieblinge Giulietta und Augustus hält sie aber weitestgehend von den Medien und der Öffentlichkeit fern. Nun spekulieren die Fans der "The Help"-Darstellerin allerdings, dass sie wieder heimlich Nachwuchs bekommen hat und diesen bereits glücklich durch die Gegend chauffiert. "Seit ein paar Monaten sieht man sie mit einem Baby im Kinderwagen herumlaufen", behauptet ein Insider laut In Touch Weekly und fügt hinzu: "Sie lebt einfach ihr Leben, aber scheint dabei so glücklich zu sein!"

In der jüngsten Vergangenheit ließ sich die 47-Jährige auf diversen Preisverleihungen und Fashion-Events blicken. Sowohl bei den SAG-Awards im Februar als auch zuletzt auf der diesjährigen Met Gala lichteten die Fotografen Jessica in enganliegenden Kleidern ab – von einem Babybauch war auf den Schnappschüssen nichts zu erkennen. Das muss allerdings nicht allzu viel bedeuten: Die Familienmutter brachte ihre ersten zwei Kinder mithilfe einer Leihmutterschaft auf die Welt.

Ihren Alltag verbringt die "Interstellar"-Bekanntheit nicht nur mit ihren Kids, sondern auch mit ihrem Partner Gian Luca Passi de Preposulo. Jessica und der gebürtige Italiener hatten sich im Jahr 2017 bei einer Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Auch ihr Eheleben hält die Beauty eher privat. Öffentliche Veranstaltungen besucht sie so in den meisten Fällen ohne ihren Gatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Chastain bei den SAG Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Chastain und ihr Mann Gian Luca Passi de Preposulo, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Jessica ist heimlich zum dritten Mal Mama geworden? Nee, ich glaube eher nicht. Gut vorstellbar. Warum sollte sie das beim dritten Mal nicht heimlich machen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de