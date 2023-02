Nach Sturz: Jessica Chastain reagiert auf ihren SAG-Auftritt

Jessica Chastain (45) sieht es wohl gelassen. Am vergangenen Wochenende erhielt die Schauspielerin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles einen Preis. Die Auszeichnung wurde ihr für ihre Rolle in "George & Tammy" in der Kategorie "Beste Darstellerin in einem Fernsehfilm oder Miniserie" verliehen. Bevor sie allerdings ihren Award auf der Bühne entgegennehmen konnte, war die US-Amerikanerin über den Saum ihres bodenlangen Kleides gestolpert. Nun reagiert Jessica auf ihr Straucheln.

In einem Interview mit ET kam die 45-Jährige auf den Vorfall bei den SAG-Awards zu sprechen. Auch wenn ihr der kleine Sturz etwas peinlich sei, sehe sie dennoch das Positive darin. "Ich war in meinem Kleid gefangen, aber hatte sehr nette Männer zur Seite, die mir geholfen haben, also war das ein Pluspunkt", scherzte die Schauspielerin. Obwohl sie ihre knallpinke, bodenlange Robe zum Stolpern gebracht hatte, hat sie sowohl auf der Bühne als auch auf dem roten Teppich eine gute Figur abgegeben.

Auch im vergangenen November hatte Jessica einmal mehr bewiesen, dass ihr Kleidungsstil in Erinnerung bleibt: Für die Premiere von "George & Tammy" hatte sie sich in ein neongrünes enges Kleid geworfen, das durch den engen Schnitt ihre Figur betonte. Auch in diesem Kleid hatte sie auf dem Red Carpet gestrahlt – allerdings waren bei dieser Veranstaltung jegliche Stolperer über ihre lange Robe ausgeblieben.

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

Getty Images Jessica Chastain bei den SAG Awards 2023 in Los Angeles

Getty Images Jessica Chastain bei der "George & Tammy"-Premiere im November 2022

