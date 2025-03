Diesen Spitznamen gab Nick Jonas' Tochter den Jonas Brothers

Nick Jonas (32) hat in einem Interview mit dem Magazin People eine süße Anekdote über seine Tochter Malti (3) geteilt. Die Kleine, die im Januar 2022 geboren wurde, hat für die berühmte Band ihres Vaters ihren ganz eigenen Namen gefunden: Statt Jonas Brothers nennt Nicks Tochter sie liebevoll "Die Donut Brothers". Außerdem hat sie für jeden der Brüder einen Spitznamen gefunden und nennt etwa Joe Jonas (35) einfach "Go". Nick verriet, dass Malti kürzlich sogar auf das Album-Cover der Band zeigte und ihre ganz persönliche Verbindung zu den Bildern herstellte.

Neben ihrer kreativen Ader liebt Malti es, mit ihrem Vater zu spielen – und zwar in ganz besonderen Rollen. Sie fordert Nick regelmäßig dazu auf, gemeinsam "Moana" und "Maui" zu spielen, die Helden aus dem gleichnamigen Disney-Film. Für den Sänger, der seinen Berufsalltag zwischen Bühne und Studio meistert, sind solche Momente von unschätzbarem Wert. "Man kann sich wie der Coolste der Welt fühlen, aber das Einzige, was für Malti zählt, ist, ob ich mit ihr spiele", erklärte der Musiker. Diese besonderen Augenblicke mit seiner Tochter bedeuten ihm, wie er gegenüber People gestand, mehr als alles andere.

In den sozialen Medien zeigt Nick regelmäßig, wie sehr er seine Vaterrolle genießt. Erst kürzlich postete er ein Foto auf Instagram, das ihn mit Haarclips und Schleifen im Haar abbildet – liebevoll von Malti gestaltet. Mit der Bildunterschrift "Girl dad life" gibt er Einblicke in die kleinen, aber besonderen Momente, die er mit seiner Tochter teilt. Nick, der seit 2018 mit der Schauspielerin Priyanka Chopra (42) verheiratet ist, scheint das Vatersein in vollen Zügen auszukosten und lässt seine Fans dabei an den charmanten und humorvollen Seiten seines Familienlebens teilhaben.

Instagram / nickjonas Nick Jonas umarmt seine Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas beim Red Sea International Film Festival 2024

