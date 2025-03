Gewürgt und geschlagen: Ex-Partnerin verklagt Andrew Tate

Andrew Tate sieht sich erneut mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Die Ex-Freundin des Unternehmers hat gegen ihn Klage wegen sexueller Gewalt und Körperverletzung eingereicht. Laut den Dokumenten, die TMZ vorliegen, soll der Vorfall während eines Treffens im Beverly Hills Hotel stattgefunden haben. Bri gibt an, dass die Situation eskalierte, als der einstige Kickboxer sie während einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs plötzlich verbal erniedrigte und schließlich gewalttätig wurde. Er habe sie gewürgt, bis sie beinahe das Bewusstsein verlor, und sie zusätzlich mehrfach am Kopf geschlagen. Während der mutmaßlichen Tat soll Tate ihr gedroht haben: "Wenn du mich jemals hintergehst, werde ich dich umbringen."

Die Tragweite der Vorwürfe erstreckt sich nicht nur auf diesen Vorfall. Bri beschreibt in ihren Aussagen systematisches, manipulatives Verhalten, das bereits mit ihrem ersten Treffen in Rumänien begann. Sie berichtet, dass Tate sie als Model engagierte und sie mit Charme und Versprechungen umgarnte, bevor er zunehmend kontrollierend und bedrohend wurde. Er habe sie während ihrer Beziehung wiederholt beleidigt und als "Eigentum" degradiert. Zudem soll er der 22-Jährigen laut eigenen Aussagen gedroht haben, sie nach Rumänien zurückzubringen, um sie sexuell auszubeuten und zu vergewaltigen. Trotz des Erlebten gelang es Bri, Tates Hotelzimmer zu verlassen und die mutmaßlichen Szenen zur Anzeige zu bringen.

Andrew, eine umstrittene Internet-Persönlichkeit, ist bereits mehrfach wegen Vorwürfen sexueller Gewalt, Menschenhandels und der Gründung einer kriminellen Organisation in Rumänien angeklagt worden. Zusammen mit seinem Bruder Tristan wurde er dort 2022 festgenommen. Bri wird in ihrer aktuellen Klage von Tony Buzbee vertreten, einem renommierten Anwalt, der auch in anderen hochkarätigen Fällen gegen prominente Persönlichkeiten, darunter P. Diddy, aktiv ist. Andrew und Tristan bestreiten die Vorwürfe, doch bisher konnten sie keine der Klagen endgültig entkräften.

Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

