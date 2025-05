Andrew Tate und sein Bruder wegen Vergewaltigung angeklagt

Gegen den Unternehmer Andrew Tate stehen schwere Vorwürfe im Raum: In Großbritannien wird er unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. Darüber hinaus sollen schwerwiegende Anschuldigungen wegen Menschenhandels, gewerbsmäßiger Prostitution und Körperverletzung vorliegen. Hinter den Klagen stehen drei unbekannte Frauen. Neben Andrew ist auch sein Bruder Tristan wegen Körperverletzung und Menschenhandels angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft laut Bild mitteilte. Die Klage wurde wohl schon vergangenes Jahr bewilligt. Andrew meldete sich vor einigen Stunden bereits via X zu Wort: "Die britische Regierung beschuldigt die 'Unschuldigen', während Mörder, gewalttätige Illegale und korrupte Politiker frei herumlaufen."

Das ist nicht das erste Mal, dass Andrew und Tristan straffällig werden. Während sie sich 2022 in Rumänien aufhielten, wurden die Brüder dort festgenommen. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde ihnen die sexuelle Ausbeutung von etwa 30 Frauen vorgeworfen. Andrew sah sich damals ebenfalls der Anschuldigung der Vergewaltigung gegenüber. Nach drei Monaten Haft durften die beiden einen Hausarrest antreten, aus dem sie im August 2023 entlassen wurden – zunächst noch mit einer Ausreisebeschränkung, die später aufgehoben wurde. Zurück ging es in die USA, wo das nächste Verfahren gegen sie eingeleitet wurde: Eine Strafverfolgungsbehörde im US-Bundesstaat Florida ermittelte gegen Andrew und Tristan aufgrund von "null Toleranz gegenüber Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen". Also ging es wieder nach Rumänien, wo sie sich bis zu diesem Zeitpunkt aufhielten.

Auch Andrews Ex-Freundin reichte schon Klage gegen den ehemaligen Kickboxer ein. Aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorlagen, ging hervor, dass der gebürtige US-Amerikaner sie während eigentlich einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs gewürgt und geschlagen haben soll, bis sie sogar beinahe das Bewusstsein verlor. Außerdem habe er sie verbal beleidigt und erniedrigt. "Wenn du mich jemals hintergehst, werde ich dich umbringen", soll er ihr gedroht haben. Andrew und sein Verteidiger weisen die Vorwürfe vehement von sich. Es handle sich dabei lediglich um eine Schmierenkampagne, die bewusst dem Ruf des 38-Jährigen schaden soll.

Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

Getty Images Andrew Tate, Februar 2025

