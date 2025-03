Bert Wollersheim und seine Frau Ginger sollen getrennt sein

Es ist aus zwischen Bert Wollersheim (74) und seiner Frau Ginger! Nach sechseinhalb Jahren Ehe sollen sich der Rotlichtkönig und die Reality-TV-Darstellerin getrennt haben – das berichtet nun Bild. Das schillernde Paar, das 2018 auf der dänischen Insel Aerö Ja gesagt hatte, lebte zuletzt gemeinsam mit Berts Sohn Alain auf einer Ranch bei Düsseldorf. Doch jetzt hat ihre Liebe ein Ende gefunden. Der Altersunterschied von rund 35 Jahren zwischen Bert und Ginger war für das Paar niemals ein Hindernis gewesen, doch mehrere Schicksalsschläge setzten ihrer Beziehung offenbar zu.

Vor allem Berts schwer angegriffene Gesundheit stellte die Ehe in den letzten Jahren auf eine harte Probe. Im Jahr 2022 wendete sich die Gesundheit des ehemaligen Bordellbesitzers zum Schlechten und er kämpfte er mit mehreren Rückschlägen, darunter ein Schlaganfall, ein kleiner Herzinfarkt, eine Lungenentzündung und wochenlange Aufenthalte im Krankenhaus und in der Reha. Ginger stand ihrem Berti in dieser Zeit zwar noch bei, doch die Distanz und die Belastungen durch diese schwierige Phase erwiesen sich als Belastungsprobe für die Liebe. Berts lange Klinikaufenthalte führten dazu, dass die beiden viel Zeit getrennt verbrachten – am Ende möglicherweise zu viel.

Motiviert durch seine erheblichen gesundheitlichen Rückschläge der vergangenen Jahre hat Bert sein Leben komplett umgestellt. Er gab das Rauchen auf und warf seine alte, ungesunde Ernährung über den Haufen. Gemeinsam mit dem Personal Trainer Manuel Gajus arbeitet der 72-Jährige zudem an seiner körperlichen Fitness. "Wir wollen einen weiteren Schlaganfall verhindern. Berti muss sein Sünder-Leben beenden", betonte der Sportcoach im vergangenen Jahr im Interview mit Bild.

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Dezember 2023

