Brooke Hogan erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen ihre Eltern

Brooke Hogan (36) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern. In einem emotionalen Statement berichtet sie von verbaler Gewalt, die angeblich sowohl von ihrem Vater, Ex-Wrestlingstar Hulk Hogan (71) als auch ihrer Mutter Linda ausging. "Ich wurde seit meiner Kindheit extrem verbal und psychisch missbraucht", schreibt Brooke auf Instagram. Es sei allerdings nicht dabei geblieben. "Traurigerweise wurde es oft auch körperlich. Und manchmal ist es nicht die Person, von der man es annehmen würde, Missbrauch kommt in allen Formen und Größen vor", ergänzt sie. Ihre Worte seien nicht nur gegen einen ihrer beiden Elternteile gerichtet. Doch es sei ihre "persönliche Wahrheit", von der Hulk und Linda denken könnten, was sie wollen.

Die missbräuchlichen Verhaltensweisen, die Brooke über die Jahre erlebt habe, hätten "massive" Auswirkungen auf ihr persönliches und berufliches Leben gehabt. Ihre Versuche, die Beziehungen zu ihren Eltern zu retten, seien immer wieder ins Leere gelaufen, da ihre Grenzen nicht respektiert wurden. Weiterhin warf sie Hulk und Linda vor, finanziellen Nutzen aus ihrem Leiden gezogen zu haben. Deshalb habe sie irgendwann die Notbremse ziehen müssen, um sich selbst zu schützen. "Jeder Einzelne hat mir im Laufe der Jahre mehr als genug Gründe geliefert, um diese extrem harte und schmerzhafte Entscheidung zu treffen, den Kontakt zu beenden", erklärt Brooke abschließend.

Der Grund für Brookes Statement war ein Social-Media-Video ihrer Mutter gewesen. In diesem erklärte Linda vor wenigen Tagen, dass die familiäre Situation schlimm sei. Die US-TV-Bekanntheit war von 1983 bis 2009 mit der WWE-Legende Hulk verheiratet gewesen. Ihm gibt sie die Schuld für den Kontaktabbruch ihrer Tochter. "Ich habe seit sieben Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen. Jetzt fast acht Jahre", berichtete sie unter Tränen. Brooke rede nicht mehr mit ihnen. Auch von ihrer Hochzeit mit Steven Olesky im Jahr 2022 und der Geburt ihrer Zwillinge Anfang des Jahres hätte Brooke nichts berichtet.

Getty Images Brooke Hogan, April 2017

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006