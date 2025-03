"Guter Vater": Linda Hogan verteidigt Ex-Mann Hulk Hogan

Linda Hogan (65) hat in einem Interview erneut Partei für ihren Ex-Mann Hulk Hogan (71) ergriffen. Obwohl die beiden schon seit Jahren geschieden sind und ihre Trennung von zahlreichen Schlagzeilen begleitet wurde, stärkte die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit ihm nach den Vorwürfen ihrer Tochter Brooke Hogan (36) im Interview mit TMZ den Rücken. Sie betonte, dass Hulk aus ihrer Sicht ein "guter Vater" sei. Er habe angeblich über 2,7 Millionen Euro investiert, um die Karriere ihrer Tochter zu fördern. In deutlichen Worten kritisierte Linda ihre Tochter: Brooke habe den Kontakt mit der gesamten Familie abgebrochen, was ihre Enkelkinder nun daran hindere, ihren Großvater und dessen beeindruckende Karriere als Wrestling-Ikone kennenzulernen.

Die öffentliche Verteidigung von Hulk erstaunt, insbesondere da Linda in der Vergangenheit nicht immer gut auf ihren Ex zu sprechen war. Sie betonte, dass er während ihrer Ehe zwar oft ein schlechter Ehemann gewesen sei und sie wegen seiner Untreue sehr gelitten habe, doch als Vater habe er sich stets für die Familie engagiert. Für sein Verhalten nach der Trennung, insbesondere die Distanz zu Brooke, machte sie ihre Tochter mitverantwortlich. Sie behauptete, Brooke habe durch egoistische und kindische Entscheidungen viel Schaden angerichtet. Besonders enttäuscht zeigte sie sich darüber, dass Brooke ihre Zwillinge zur Welt brachte, ohne die Familie darüber zu informieren.

Vor wenigen Tagen sorgte Brooke mit einem Post auf Instagram für weltweites Aufsehen: Die Blondine berichtete von "extremer verbaler und psychischer Misshandlung" in ihrer Kindheit. "Leider kam es auch häufig zu körperlichem Missbrauch. Manchmal ist es nicht die Person, die man vermuten würde – Missbrauch kann in vielen Formen auftreten", lauten unter anderem Zeilen des Statements. Auch Linda, die 26 Jahre mit der Wrestlinglegende verheiratet war, behauptete in ihrem Buch "Wrestling the Hulk", das 2011 erschien, dass sie körperlich und emotional von ihrem damaligen Ehemann missbraucht wurde.

Getty Images Brooke Hogan und Linda Hogan, Dezember 2005

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006

