Familien-Drama: Brooke Hogans Ehemann nimmt sie in Schutz

Steven Oleksy (39), ehemaliger Profi-Hockeyspieler und Ehemann von Brooke Hogan (36), hat sich öffentlich hinter seine Ehefrau gestellt und sie gegen die Anschuldigungen ihrer Mutter Linda Hogan (65) verteidigt. In einem langen Instagram-Post äußerte sich Steven zu den jüngsten Aussagen von Linda, die behauptet hatte, Brooke sei gewalttätig und hätte ihr unter anderem das Schlüsselbein gebrochen. Steven bestritt dies entschieden und bezeichnete die Vorwürfe als "lächerlich". Zudem ging er auf die Behauptungen ein, Linda sei von der Hochzeit der beiden im Jahr 2022 ausgeschlossen worden, und erklärte, dass dies keineswegs so beabsichtigt war. Er warf Linda indirekt vor, selbst den Kontakt abgebrochen zu haben.

Ebenso stritt Steven vehement ab, dass Brooke, ⁣wie von Linda behauptet, ein Problem mit Alkohol oder Drogen gehabt habe, sondern sich aus eigener Kraft ein erfolgreiches Leben aufgebaut habe. Laut dem 39-Jährigen habe seine Schwiegermutter versucht, Brooke durch falsche Darstellungen in der Öffentlichkeit zu schaden. Das möchte er jedoch nicht so stehen lassen. "Ich kann nicht danebenstehen und zulassen, dass jemand die erstaunlichste Person, die ich das Glück habe, meine Frau zu nennen, weiter verletzt", betonte er.

Vor wenigen Tagen schlug ein Instagram-Post von Brooke hohe Wellen: Die 36-Jährige erhob schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern, den Wrestlingstar Hulk Hogan (71) und die Reality-TV-Bekanntheit Linda. "Ich wurde seit meiner Kindheit extrem verbal und psychisch missbraucht", erklärte Brooke in dem Statement und fuhr fort: "Traurigerweise wurde es oft auch körperlich. Und manchmal ist es nicht die Person, von der man es annehmen würde, Missbrauch kommt in allen Formen und Größen vor". Sie erklärte, dass dies ihre eigene Wahrheit sei und Hulk und Linda denken könnten, was sie wollen. Linda stritt die Vorwürfe bereits ab und stärkte ihrem Ex-Mann den Rücken.

Getty Images Brooke Hogan und Linda Hogan, Dezember 2005

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006

