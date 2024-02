Seltenheit: Die Olsen-Schwestern wurden zusammen gesichtet!

Das ist eine Rarität! Die Olsen-Zwillinge Ashley Olsen (37) und Mary-Kate Olsen (37) wurden durch die Kultserie Full House bekannt. Neben der Schauspielerei bauten sich die Twins ein Modeimperium auf. Ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen (34) wurde durch die Marvel-Filme bekannt. In der Rolle der Wanda Maximoff aka Scarlet Witch spielt sie eine wahre Comic-Ikone. Bei so viel Arbeit bleibt kaum Zeit für die Familie: Doch jetzt wurden die Olsen-Frauen bei einem Schwesternabend gesichtet.

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen die Olsen-Schwestern am Dienstagabend durch New York spazieren. Ashley hielt sich bedeckt in einem übergroßen olivgrünen Parka. Dazu kombinierte sie Baggy-Jeans und einen warmen Schal. Den Look vervollständigte eine orangefarbene Brille und eine große Tasche. Mary-Kate trug einen bodenlangen dunklen Trenchcoat und eine große Handtasche. Elizabeth, die jüngere Schwester der Zwillinge, trug einen Look komplett in Schwarz.

Öffentliche Auftritte der Berühmtheiten sind sehr selten geworden. Paparazzi-Fotos von einem gemeinsamen Abendessen aller drei Schwestern sind da eine echte Sensation. Ashley lebt beispielsweise so zurückgezogen, dass nicht mal Freunde von ihrer Schwangerschaft wussten. Die 37-Jährige bekam Ende vergangenen Jahres ihren kleinen Sohn Otto.

Getty Images Die Schwestern Mary-Kate, Elizabeth und Ashley Olsen

Getty Images Elizabeth Olsen, Oscars

Getty Images Ashley Olsen und Mary-Kate Olsen

