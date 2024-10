Fast stündlich: Elizabeth Olsen litt früher an Panikattacken

Elizabeth Olsen (35) macht kein Geheimnis aus ihrer mentalen Gesundheit. In einem aktuellen Interview mit The Guardian sprach die Schauspielerin nun über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Die Marvel-Berühmtheit offenbarte, dass sie in ihren 20er-Jahren unter starken Angstzuständen gelitten habe. "Fast jede Stunde" habe Elizabeth eine Panikattacke erlitten – und das tagtäglich. "Es passierte buchstäblich jedes Mal, wenn sich etwas [an meinem Zustand] veränderte: von heiß zu kalt, von hungrig zu satt", schilderte die Schauspielerin. Sie habe sich damals oft gefragt, ob das normal sei. Irgendwann seien die Attacken für sie jedoch einfach zur Gewohnheit geworden.

Damals, inmitten der 2000er-Jahre, seien Panikattacken noch ein Tabuthema gewesen. "Ich dachte, dass man [einen Anfall] mit dem Abarbeiten einer Liste gleichsetzen kann. Man hakt Dinge ab und dann kommt man darüber hinweg", erinnerte sich die "Drei Töchter"-Darstellerin und fügte hinzu: "Mir war zunächst nicht klar, dass man keine Kontrolle darüber hat, aber ich musste herausfinden, wie ich die Attacken beherrschen kann." Irgendwann habe Elizabeth eine Technik entwickelt, um die Anfälle zu überwinden. Um "den Denkprozess [zu] unterbrechen", habe sie es sich angewöhnt, sämtliche Gegenstände in ihrer Umgebung in ihrem Kopf aufzusagen. Seitdem habe sie nie wieder eine Panikattacke gehabt.

Elizabeth erlangte durch die Rolle der Wanda Maximoff alias Scarlet Witch in verschiedenen Filmen des Marvel-Universums große Bekanntheit. Im Jahr 2021 bekam die Antagonistin von Iron Man und Co. mit "WandaVision" sogar ihre eigene Sendung. Nach ganzen zehn Jahren in ihrer ikonischen Filmrolle scheint die Schwester von Mary-Kate (38) und Ashley (38) allerdings mit ihrer Zeit als Marvel-Charakter abgeschlossen zu haben, wie sie in einem Interview mit Variety anklingen ließ: "Ich habe es geliebt. Und ich glaube, der Grund, warum ich [Marvel-Präsident] Kevin Feige (51) nicht jeden Tag bezüglich neuer Ideen für Wanda anrufe, ist, dass ich wirklich stolz auf das bin, was wir erreicht haben."

Disney / "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Elizabeth Olsen als Scarlet Witch in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Getty Images Elizabeth Olsen bei der Premiere von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

