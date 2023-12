Verdächtiges Bäuchlein: Ist Alicia Vikander etwa schwanger?

Ist Baby Nummer zwei etwa schon im Anmarsch? Alicia Vikander (35) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Vor zwei Jahren durfte sie gemeinsam mit ihrem Mann Michael Fassbender (46) den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ob die Familienplanung des Paares damit abgeschlossen ist, wollten die beiden bislang für sich behalten. Doch nun wurde Alicia mit einer verdächtigen Wölbung gesichtet!

Auf aktuellen Fotos ist zu sehen, dass sich die 35-Jährige bei der diesjährigen Academy Museum Gala mächtig in Schale geschmissen hat: Alicia trug ein langes transparentes Kleid in Schwarz. Ihren Fans fällt dabei ein bestimmtes Detail ins Auge: Ihr Bauch scheint sich unter dem Outfit ein wenig hervorzuheben. Auf Instagram heißt es: "Oh mein Gott, Alicia ist schwanger?", "Unsere Schwedin ist wieder schwanger" oder "Strahlende Mama", lauten daher nur einige Kommentare unter dem Post. Ob die "Tomb Raider"-Darstellerin tatsächlich schwanger ist, lässt sich derzeit allerdings nur erahnen...

Erst im vergangenen Jahr war die Beauty mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen. Im Interview mit der britischen The Times gab Alicia preis, dass sie vor der Ankunft ihres ersten Kindes eine "extrem schmerzhafte" Fehlgeburt erlitten habe. Sie habe sich immer Nachwuchs gewünscht: "Wir haben jetzt ein Baby, aber es hat uns Zeit gekostet."

Anzeige

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander

Anzeige

MEGA Alicia Vikander, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Alicia Vikander im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de