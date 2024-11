Selten: Michael Fassbender und Alicia turteln auf Red Carpet

Michael Fassbender (47) hat gemeinsam mit seiner Frau Alicia Vikander (36) den Start seiner neuen Serie "The Agency" in London gefeiert. Am Donnerstagabend, dem 14. November, erschien das Paar zu einer exklusiven Vorführung im Rosewood Hotel. Michael wurde dabei von seinen Schauspielkollegen Jodie Turner-Smith (38), Jeffrey Wright (58) und Katherine Waterston (44) begleitet. Es war das erste Mal seit der Geburt ihres zweiten Nachwuchses im Sommer, dass Michael und Alicia gemeinsam in der Öffentlichkeit posierten.

Für das glamouröse Event warfen sich Michael und Alicia so richtig in Schale! Der gebürtige Heidelberger trug auf dem Red Carpet einen eleganten schwarzen Anzug, den er mit einem schwarzen Hemd kombinierte. Die "Tomb Raider"-Darstellerin wählte ebenfalls einen Look ganz in Schwarz: Sie trug ein bodenlanges Kleid mit auffälligen Ärmeln im Rüschen-Stil. Dazu trug sie eine gemusterte Tasche und schlichten Schmuck.

Michael und Alicia gelten als eines der zurückgezogensten Paare in Hollywood. Die beiden lernten sich 2014 am Set des Films "The Light Between Oceans" kennen und verliebten sich ineinander. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2017 meiden sie meist das Rampenlicht und genießen ihre gemeinsame Zeit abseits der Öffentlichkeit. Im Juli dieses Jahres verkündete die Schauspielerin dann ganz überraschend in einem Interview, dass sie und Michael zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Weitere Details zu ihrem Nachwuchs gab sie aber nicht preis.

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender im November 2024 in London

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Mai 2023

