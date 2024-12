Michael Fassbender und Alicia feiern seltenen Paar-Auftritt

Alicia Vikander (36) und ihr Ehemann Michael Fassbender (47) erschienen am Sonntag gemeinsam auf dem roten Teppich der 27. British Independent Film Awards in London. Die Euphoria-Schauspielerin strahlte in einem glitzernden grünen Kleid und zog damit alle Blicke auf sich. Der "The Killer"-Star erschien in einem schlichten, aber doch klassisch eleganten Anzug und überließ so seiner Frau den Vortritt auf dem roten Teppich. Das Paar genoss einen romantischen Abend und zeigte sich verliebt wie am ersten Tag.

Alicia und Michael sind seit 2017 verheiratet und freuten sich vor wenigen Monaten offenbar über die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Das Ehepaar hielt die Babynews eigentlich geheim. Doch in einem Interview mit Elle im Sommer dieses Jahres verplapperte sich die 36-Jährige. Im Gespräch mit dem Magazin berichtete sie davon, dass ihre zweite Schwangerschaft für sie eine sehr herausfordernde Zeit war. "Alle Frauen machen so unterschiedliche Erfahrungen, und es war definitiv schwieriger für mich, es ein zweites Mal zu erleben", betonte die "Tomb Raider"-Darstellerin.

Alicia und Michael lernten sich 2014 am Set des Films "The Light Between Oceans" kennen und verliebten sich ineinander. Drei Jahre später heirateten sie in einer romantischen Zeremonie auf Ibiza im Oktober 2017. Im September 2021 enthüllte die Schwedin, dass sie bereits Anfang des Jahres still und leise ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt gebracht hatte. Für Alicia ging damit ein lang ersehnter Herzenswunsch in Erfüllung. Denn auf ihrer Kinderwunschreise musste die Schauspielerin eine schmerzhafte Erfahrung machen: Vor der Geburt ihres ersten Sohnes erlitt sie eine Fehlgeburt, wie sie im vergangenen Jahr gegenüber der Daily Mail verriet.

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender im November 2024 in London

Getty Images Alicia Vikander, Schauspielerin

